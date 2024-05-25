Ювентус завершил сезон Серии А победой. Милан сыграл вничью с Салернитаной

Сегодня, 25 мая, прошли матчи 38-го тура Серии А.

«Ювентус» на домашнем поле убедительно обыграл «Монцу», а «Милан» на «Сан-Сиро» сыграл с «Салернитаной» результативную ничью 3:3.

«Милан» завершил сезон Серии А на втором месте с 75 очками, у «Ювентуса» на четыре пункта меньше и третья позиция.

Серия А. 38-й тур, 25 мая.

Ювентус – Монца – 2:0

Голы: Кьеза, 26, Алкс Сандро, 28.

Ювентус: Перин (Пинсольо, 46), Алекс Сандро (Тиагу Джало, 74), Данило, Ругани, Веа, Фаджоли (Николусси-Кавилья, 79), Алькарас, Кьеза, Йылдыз (Миретти, 87), Милик (Влахович, 73), Айлинг.



Монца: Соррентино, Биринделли (Дзербин, 65), Д`Амброзио, Мари, Иццо, Педру Перейра (Кирьякопулос, 74), Гальярдини (Бондо, 46), Пессина, Кольпани (Джурич, 46), Карбони (Феррарис, 81), Мота.

Милан – Салернитана – 3:2

Голы: Леау, 22, Жиру, 27, Калабрия, 77 – Сими, 64, 89, Самбия, 87.

Милан: Миранте (Нава, 88), Калабрия, Томори (Кьер, 88), Габбия (Кальдара, 58), Эрнандес, Флоренци, Беннасер, Пулишич, Рейндерс, Рафаэл Леау (Адли, 59), Жиру (Йович, 85).



Салернитана: Фьорилло, Дзаноли (Ленговски, 82), Дьомбер (Пеллегрино, 75), Пасалидис, Пьероцци, Самбия, Кандрева (Виньято, 61), Кастанос (Нванкво, 60), Кулибали, Маджоре (Сфайт, 82), Тшауна.