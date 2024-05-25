Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус завершил сезон Серии А победой. Милан сыграл вничью с Салернитаной
Чемпионат Италии
Милан
25.05.2024 21:45 – FT 3 : 3
Салернитана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 мая 2024, 23:49 |
50
0

Ювентус завершил сезон Серии А победой. Милан сыграл вничью с Салернитаной

Состоялись матчи 38-го тура Серии А

25 мая 2024, 23:49 |
50
0
Ювентус завершил сезон Серии А победой. Милан сыграл вничью с Салернитаной
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Милан

Сегодня, 25 мая, прошли матчи 38-го тура Серии А.

«Ювентус» на домашнем поле убедительно обыграл «Монцу», а «Милан» на «Сан-Сиро» сыграл с «Салернитаной» результативную ничью 3:3.

«Милан» завершил сезон Серии А на втором месте с 75 очками, у «Ювентуса» на четыре пункта меньше и третья позиция.

Серия А. 38-й тур, 25 мая.

Ювентус – Монца – 2:0
Голы: Кьеза, 26, Алкс Сандро, 28.

Ювентус: Перин (Пинсольо, 46), Алекс Сандро (Тиагу Джало, 74), Данило, Ругани, Веа, Фаджоли (Николусси-Кавилья, 79), Алькарас, Кьеза, Йылдыз (Миретти, 87), Милик (Влахович, 73), Айлинг.

Монца: Соррентино, Биринделли (Дзербин, 65), Д`Амброзио, Мари, Иццо, Педру Перейра (Кирьякопулос, 74), Гальярдини (Бондо, 46), Пессина, Кольпани (Джурич, 46), Карбони (Феррарис, 81), Мота.

Милан – Салернитана – 3:2
Голы: Леау, 22, Жиру, 27, Калабрия, 77 – Сими, 64, 89, Самбия, 87.

Милан: Миранте (Нава, 88), Калабрия, Томори (Кьер, 88), Габбия (Кальдара, 58), Эрнандес, Флоренци, Беннасер, Пулишич, Рейндерс, Рафаэл Леау (Адли, 59), Жиру (Йович, 85).

Салернитана: Фьорилло, Дзаноли (Ленговски, 82), Дьомбер (Пеллегрино, 75), Пасалидис, Пьероцци, Самбия, Кандрева (Виньято, 61), Кастанос (Нванкво, 60), Кулибали, Маджоре (Сфайт, 82), Тшауна.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Сими Нванкво (Салернитана).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Саломон Самбиа (Салернитана).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Калабриа (Милан).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Сими Нванкво (Салернитана).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
По теме:
ВИДЕО. Атлетик и Атлетико завершили сезон Ла Лиги на победной ноте
Заря – Колос – 0:1. Победный гол Диего Кариоки. Видеообзор матча
Оболонь – Александрия – 0:3. Дубль Безерра и гол Ковальца. Видеообзор
Салернитана Монца Милан Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич высказался об игре с Полесьем и подвел итоги сезона для Шахтера
Футбол | 25 мая 2024, 22:32 0
Пушич высказался об игре с Полесьем и подвел итоги сезона для Шахтера
Пушич высказался об игре с Полесьем и подвел итоги сезона для Шахтера

«Горняки» в последнем туре проиграли «волкам» 0:2

Реверанс на прощание. Ман Юнайтед отобрал Кубок Англии у Сити
Футбол | 25 мая 2024, 19:01 15
Реверанс на прощание. Ман Юнайтед отобрал Кубок Англии у Сити
Реверанс на прощание. Ман Юнайтед отобрал Кубок Англии у Сити

Эрик тен Хаг, возможно, завершил свою работу в клубе завоеванием трофея и места в еврокубках

Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Футбол | 25.05.2024, 15:31
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Боб Арум назвал свой счет в мегафайте Усик – Фьюри
Бокс | 25.05.2024, 10:56
Боб Арум назвал свой счет в мегафайте Усик – Фьюри
Боб Арум назвал свой счет в мегафайте Усик – Фьюри
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Футбол | 25.05.2024, 00:46
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
25.05.2024, 00:03 2
Бокс
Фрэнк Уоррен назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Фрэнк Уоррен назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
23.05.2024, 17:06 6
Бокс
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
25.05.2024, 07:58 6
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
25.05.2024, 07:13 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
24.05.2024, 00:02
Хоккей
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
25.05.2024, 07:01 25
Футбол
Фьюри после мегафайта с Усиком признался, когда завершит карьеру
Фьюри после мегафайта с Усиком признался, когда завершит карьеру
25.05.2024, 01:44
Бокс
Список бомбардиров в Испании. Довбик опережает Серлота на один мяч
Список бомбардиров в Испании. Довбик опережает Серлота на один мяч
25.05.2024, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем