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Аталанта
26.05.2024 19:00 – FT 3 : 0
Торино
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Италия
26 мая 2024, 21:04 | Обновлено 26 мая 2024, 21:11
378
0

Серия А. Аталанта разгромила Торино и оставила Рому без ЛЧ

Продолжается заключительный тур чемпионата Италии

26 мая 2024, 21:04 | Обновлено 26 мая 2024, 21:11
378
0
Серия А. Аталанта разгромила Торино и оставила Рому без ЛЧ
ФК Аталанта. Марио Пашалич

Состоялись еще два матча в рамках заключительного, 38-го тура Серии А. «Аталанта» после победы в Лиге Европы дома разгромила «Торино» со счетом 3:0 и продолжает борьбу за бронзу. Команда Джан Пьеро Гасперини отстает на два очка от «Ювентуса», но еще имеет в запасе перенесенный матч против «Фиорентины».

Эта победа «Аталанты» лишила «Рому» шансов попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Там Италию представят 5 команда, а римляне будет играть в Лиге Европы.

В другом матче «Наполи» расписан нулевую ничью с другим юным клубом, «Лечче».

Серия А. 38-й тур

Аталанта – Торино – 3:0
Голы: Скамакка 26, Лукман 43, Пашалич 71 (с пенальти)

Наполи – Лечче – 0:0

Сегодня, 26 мая состоятся еще четыре матча 38-го тура Серии А. Все они начнутся в 21:45 по Киеву.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Аталанта Торино Наполи Лечче
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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