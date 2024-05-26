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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 20:27 |
313
0

Хавбек Металлиста 1925: «Мы заслужили то, где сейчас находимся»

Артем Габелок – о вылете команды из УПЛ

26 мая 2024, 20:27 |
313
0
Хавбек Металлиста 1925: «Мы заслужили то, где сейчас находимся»
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Полузащитник «Металлиста 1925» про комментировал вылет команды из УПЛ в результате поражения 1:2 от «Вереса» в 30-м туре чемпионата:

– Понятно, что результат абсолютно неудовлетворительный, ребята после игры лежали без сил. Что не получилось конкретно сегодня? Потому что 1-й тайм, как по мне, совсем плохо, во 2-м тайме немножко лучше начали играть, начали создавать по крайней мере.
– Трудно сказать. Вся вторая часть у нас какая-то такая... в общем не получилась. Сегодня да, вы правильно сказали, 1-й тайм, я тоже считаю, провалили. Не знаю, с чем это связано.

Возможно, с тем, что мы постоянно меняемся, у нас новые игроки играют. Выбыл у нас Имереков, молодого поставили. Где-то какие-то изменения, они влияют на игру. Я считаю, что мы в целом заслуживаем то, где мы сейчас находимся.

– С чем связываете провал во второй части сезона? Возможно, где-то команда не восприняла требования, которые Виктор Скрипник пытался поставить?
– Мне кажется, здесь все вместе. Я считаю, что и футболисты виноваты, и тренеры, и руководители. Поэтому нам надо всем проанализировать, сделать выводы и двигаться дальше.

Но я считаю, что мы заслужили это, где мы сейчас находимся. Если мы все проанализируем, сделаем выводы - у этого клуба есть будущее, и все будет хорошо.

– Есть ли диалог с руководством? Говорят ли вам, что будет дальше, в следующем сезоне?
– Пока нет никакой ясности. Завтра (разговор состоялся 25 мая, – прим.) будем собираться, руководители что-то нам озвучат. Но они на сегодняшний день сами не знают, что будет с командой. Посмотрим.

Возможно, завтра нам что-то скажут, возможно, дадут немножко паузу и уже потом как-то будут выходить на связь.

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Артем Габелок Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 - Верес
Олег Дидух Источник: Профутбол Digital
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