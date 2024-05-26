Ангелина Калинина – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос
27 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№48 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции.
В матче первого раунда украинка сразится с Камилой Осорио из Колумбии (№77 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №5 после матча Шевченко – Карацев. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, обе предыдущие выиграла украинка.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Онс Жабер (№9 WTA) или Сачией Викери (№124 WTA).
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