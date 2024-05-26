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  4. Ангелина Калинина – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
26 мая 2024, 16:30 | Обновлено 26 мая 2024, 17:02
888
0

Ангелина Калинина – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос

26 мая 2024, 16:30 | Обновлено 26 мая 2024, 17:02
888
0
Ангелина Калинина – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

27 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№48 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка сразится с Камилой Осорио из Колумбии (№77 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №5 после матча Шевченко – Карацев. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, обе предыдущие выиграла украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Онс Жабер (№9 WTA) или Сачией Викери (№124 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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