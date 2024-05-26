Марсело Морено рассказал, как Шахтер выиграл борьбу за него у Реала

Экс-форвард «Шахтера» Марсело Морено, который в апреле нынешнего года завершил карьеру, вспомнил, как в самом начале профессионального пути в футболе мог оказаться в «Реале».

«Я перешел в «Крузейро», забивал голы в Кубке Либертадорес, но нас выбила «Бока Хуниорс» Рикельме и Паласиоса. Несмотря на это, я стал лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес-2008, и это вдохновило меня морально, поскольку вскоре я получил пять предложений из Европы», – рассказал Морено.

Одно из предложений поступило от мадридского «Реала», однако руководство «Крузейро» отказалось принять его, дав понять Морено, что продаст его в тот клуб, который заплатит больше денег.

«Я помню, что Зезе Перрелла (тогдашний президент «Крузейро» – прим. ред.) позвал меня в кабинет и рассказал о предложениях. И одно из них было от «Реала», за который я хотел играть. Но не получилось, потому что «Крузейро» нужны были деньги, а предложение «Шахтера» было большим. У «Шахтера» – 14 миллионов евро, у остальных – не более 8 миллионов. Мой контракт на 90% принадлежал «Крузейро», поэтому решение было в руках клуба».

«Я провел 40 дней в ожидании. Сколько раз я приходил в кабинет Зезе [Перреллы] и говорил, что «Реал» Мадрид был моей мечтой, это была команда, за которую я болел. И если такая возможность мне представилась, то я хочу ею воспользоваться. Но, очевидно, предложение от «Шахтера» было чересчур хорошим, я не смог от него отказаться. Для «Крузейро» это было хорошо, а для меня – просто замечательно. Но я не знаю, какой была бы моя жизнь, если бы я перешел в «Реал», как бы развивалась моя карьера, где бы я играл», – заключил боливиец.

Отметим, что летом 2009 года «Шахтер» официально сообщил о подписании пятилетнего контракта с Марсело Морено, отрапортовав, что за боливийца заплачено 9 миллионов евро.