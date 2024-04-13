Экс-форвард Шахтера завершил карьеру, так и не появившись на поле
Марсело Морено возвращался в «Крузейро» с надеждой сыграть еще хотя бы несколько минут
36-летний экс-форвард «Шахтера» Марсело Морено официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
В начале недели, 8 апреля, форвард имел возможность попрощаться с болельщиками «Крузейро», в ряды которого недавно вернулся специально ради такой возможности, подписав краткосрочный контракт.
Изначально предполагалось, что Морено дадут возможность провести на поле несколько минут в ответном матче финала Лиги Минейро против «Атлетико Минейро», однако в итоге нападающий получил возможность попрощаться с фанатами до начала матча, а на поле по ходу встречи так и не объявился.
Сообщается, что стадион оказался переполненным. На трибунах присутствовало порядка 60 тысяч болельщиков, но это не помогло «Крузейро» обыграть «Атлетико Минейро» (1:3), что в совокупности с результатом первой игры (2:2) означало одно – трофей выиграли «петушки».
Подробнее о том, как состоялось возвращение Марсело Морено в «Крузейро» ради шанса завершить карьеру читайте в специальном материале, опубликованном на Sport.ua ранее:
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