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  4. Рейтинг WTA. Калинина вернулась в топ-50, Соболева обновила личный рекорд
WTA
26 мая 2024, 09:30 | Обновлено 26 мая 2024, 09:32
333
0

Рейтинг WTA. Калинина вернулась в топ-50, Соболева обновила личный рекорд

Даниэль Коллинс снова в первой десятке

26 мая 2024, 09:30 | Обновлено 26 мая 2024, 09:32
333
0
Рейтинг WTA. Калинина вернулась в топ-50, Соболева обновила личный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс и Ангелина Калинина

Последнюю неделю перед Ролан Гаррос женщины провели на кортах турниров WTA 500 в Страсбурге и WTA 250 в Рабате.

Во Франции лучшей стала американка Мэдисон Киз, она поднялась с 16-й на 12-ю строчку мирового рейтинга. Финалистка Даниэль Коллинс вернулась в первую десятку.

В Марокко титул завоевала еще одна американка Пейтон Стернс, она добавила 19 строчек и стала 62-й. Финалистка Майяр Шериф улучшила свое положение на 13 позиций (53).

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина не смогла защитить титул в Страсбурге и опустилась на 2 места, но осталась первой ракеткой Украины. Марта Костюк сохранила место в топ-20, Даяна Ястремская – 32-я. Ангелина Калинина после выхода в полуфинал в Страсбурге вернулась в топ-50. Также улучшили свои позиции Юлия Стародубцева, Катерина Байндл, Катарина Завацкая. Анастасия Соболева в очередной раз обновила личное достижение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге у украинок совсем небольшие изменения, не более 2 позиций.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Киз поднялась на 15-ю строчку, выше – без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке спрогрессировала только Калинина.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Мария Саккари Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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