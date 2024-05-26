Рейтинг WTA. Калинина вернулась в топ-50, Соболева обновила личный рекорд
Даниэль Коллинс снова в первой десятке
Последнюю неделю перед Ролан Гаррос женщины провели на кортах турниров WTA 500 в Страсбурге и WTA 250 в Рабате.
Во Франции лучшей стала американка Мэдисон Киз, она поднялась с 16-й на 12-ю строчку мирового рейтинга. Финалистка Даниэль Коллинс вернулась в первую десятку.
В Марокко титул завоевала еще одна американка Пейтон Стернс, она добавила 19 строчек и стала 62-й. Финалистка Майяр Шериф улучшила свое положение на 13 позиций (53).
Топ-10 рейтинга WTA
Элина Свитолина не смогла защитить титул в Страсбурге и опустилась на 2 места, но осталась первой ракеткой Украины. Марта Костюк сохранила место в топ-20, Даяна Ястремская – 32-я. Ангелина Калинина после выхода в полуфинал в Страсбурге вернулась в топ-50. Также улучшили свои позиции Юлия Стародубцева, Катерина Байндл, Катарина Завацкая. Анастасия Соболева в очередной раз обновила личное достижение.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге у украинок совсем небольшие изменения, не более 2 позиций.
Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Киз поднялась на 15-ю строчку, выше – без изменений.
Чемпионская гонка WTA
Из украинок в Чемпионской гонке спрогрессировала только Калинина.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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