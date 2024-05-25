Артур РЕМЕНЯК: «Слишком много Минай потерял в первой части сезона»

После поражения в 30-м туре чемпионата УПЛ от «Кривбасса» – 0:3, футболисты «Миная» вынуждены расстаться с элитным дивизионом.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua игрок закарпатцев Артур Ременяк рассказал, что помешало гостям сегодня добиться нужного результата:

– Накануне матча можно было услышать, что «Кривбасс», который уже гарантировал себе третье место, сыграет с «Минаем» без основных исполнителей. Но этого не произошло, кроме нескольких травмированных игроков хозяева действовали в боевом составе. Только не подумайте, что это выбило «Минай» из колеи, просто сегодня «Кривбасс» был сильнее.

– В весенней части сезона одним из качеств «Миная» была максимальная мотивация. Но с «Кривбассом» пыла не хватило?

– Я так не могу сказать. Мы очень хотели дать бой криворожцам, однако где-то недорабатывали на футбольном поле, а «Кривбасс» даже мелких ошибок не прощал. Были как индивидуальные просчеты, как при первом пропущенном мяче, так и коллективные. Это, конечно, повлияло на итоговый результат. Хотя, думаю, что на гол престижа гости наиграли, все же несколько выгодных моментов мы испортили.

– После финального свистка, видимо, досталось на орехи от наставника Желько Любеновича?

– Нет, хотя чувствовалось, что он разочарован, как результатом, так и нашей игрой. Потому что далеко не все удалось выполнить из его тренерских установок.

– «Минай» стал нарушителем спокойствия в весенней части сезона, заставив считаться с собой даже команды из верхней части турнирной таблицы.

– К сожалению, слишком много было потеряно прошлой осенью. Хотя действительно мы записали в свой актив несколько побед, которые займут заметное место в истории закарпатского клуба.

– Тогда чего можно ожидать от «Миная» в новом сезоне?

– То, что команда продолжит выступления в Первой лиге, не сомневаюсь. А вот в каком составе сказать трудно: у некоторых заканчивается контракт, еще у нескольких игроков есть заманчивые предложения. Мне самому интересно.

– Несмотря на вылет «Миная» ты сезон можешь записать себе в актив: сыграл 19 матчей, стал автором 5 голов. Не собираешься сменить «прописку»?

– Я еще на год связан контрактом с «Минаем». Пока здесь меня все устраивает. Впрочем, сезон только закончился и еще сложно предсказать, как будут разворачиваться события на трансферном рынке.