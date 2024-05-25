Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
25 мая 2024, 14:45 |
303
0

Марта Костюк – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос

25 мая 2024, 14:45 |
303
0
Марта Костюк – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

26 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) начнет выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка сразится с Лаурой Пигосси из Бразилии (№119 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится 2-м запуском на корте №6 после матча Ван Яфань – Тимофеева. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лесей Цуренко (№44 WTA) или Донной Векич (№40 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 26 мая
Марта Костюк Лаура Пигосси смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны: «Жаль соперника, но Довбику нужны были голы»
Футбол | 25 мая 2024, 11:11 11
Тренер Жироны: «Жаль соперника, но Довбику нужны были голы»
Тренер Жироны: «Жаль соперника, но Довбику нужны были голы»

Мичел понимает разочарование соперника

В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
Бокс | 25 мая 2024, 07:29 0
В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF
В команде Фьюри отреагировали на возможное лишение Усика пояса IBF

Фрэнк Уоррен высказался о перспективах

Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Футбол | 25.05.2024, 00:46
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Калинина не сумела выйти в финал турнира в Страсбурге, проиграв Коллинс
Теннис | 24.05.2024, 21:14
Калинина не сумела выйти в финал турнира в Страсбурге, проиграв Коллинс
Калинина не сумела выйти в финал турнира в Страсбурге, проиграв Коллинс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 25.05.2024, 12:48
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
25.05.2024, 07:13 3
Футбол
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
25.05.2024, 00:03 2
Бокс
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
24.05.2024, 20:26 2
Бокс
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
24.05.2024, 23:56 14
Футбол
У Усика будет больший гонорар, чем у Фьюри за реванш? Стали известны детали
У Усика будет больший гонорар, чем у Фьюри за реванш? Стали известны детали
24.05.2024, 16:55 1
Бокс
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
23.05.2024, 15:10 18
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
24.05.2024, 00:02
Хоккей
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем