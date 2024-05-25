Марта Костюк – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) начнет выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка сразится с Лаурой Пигосси из Бразилии (№119 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится 2-м запуском на корте №6 после матча Ван Яфань – Тимофеева. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лесей Цуренко (№44 WTA) или Донной Векич (№40 WTA).

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