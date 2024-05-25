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Ролан Гаррос
25 мая 2024, 14:30 | Обновлено 25 мая 2024, 14:35
344
0

Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос

25 мая 2024, 14:30 | Обновлено 25 мая 2024, 14:35
344
0
Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

26 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) начнет выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка сразится с хорваткой Донной Векич (№40 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №12. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лаурой Пигосси (№119 WTA) или Мартой Костюк (№20 WTA).

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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 26 мая
смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024 Леся Цуренко Донна Векич
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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