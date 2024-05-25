Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос
26 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) начнет выступление на Открытом чемпионате Франции.
В матче первого раунда украинка сразится с хорваткой Донной Векич (№40 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №12. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
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Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Лаурой Пигосси (№119 WTA) или Мартой Костюк (№20 WTA).
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