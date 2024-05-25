Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) начнет выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка сразится с хорваткой Донной Векич (№40 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №12. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лаурой Пигосси (№119 WTA) или Мартой Костюк (№20 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ