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  4. Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
25 мая 2024, 14:11 | Обновлено 25 мая 2024, 14:14
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0

Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос

25 мая 2024, 14:11 | Обновлено 25 мая 2024, 14:14
550
0
Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

26 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда 30-я сеяная украинка сразится с австралийкой Айлой Томлянович (№207 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 1-м запуском на корте №14. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ван Яфань (№68 WTA) или Марией Тимофеевой (№106 WTA).

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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 26 мая
Даяна Ястремская Айла Томлянович смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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