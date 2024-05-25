Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос
26 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет выступление на Открытом чемпионате Франции.
В матче первого раунда 30-я сеяная украинка сразится с австралийкой Айлой Томлянович (№207 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 1-м запуском на корте №14. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Ван Яфань (№68 WTA) или Марией Тимофеевой (№106 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия пробилась в основной раунд Ролан Гаррос, обыграв в финале квалификации Стакушич
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля