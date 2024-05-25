Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда 30-я сеяная украинка сразится с австралийкой Айлой Томлянович (№207 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 1-м запуском на корте №14. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ван Яфань (№68 WTA) или Марией Тимофеевой (№106 WTA).

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