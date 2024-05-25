Источник: Скале предложили сдать решающий матч Второй лиги против Дружбы

26 мая пройдут матчи последнего 30-го тура во Второй лиге чемпионата Украины.

Турнирное положение: ЮКСА (62 очка, финиш), Звягель (61 очко, финиш), Дружба (59 очков, осталась 1 игра), Чайка (50, тоже 1 игра).

Первое место автоматически повышается в классе, а команды на 2–3 местах сыграют переходные матчи с представителями Первой лиги.

Для победы в турнире Дружбе нужно взять три очка в последнем туре в выездном матче против Скалы 1911. Иначе прямую путевку в Первую лигу получит ЮКСА Тарасовка.

Как сообщает gool_ua, Скале 1911 было предложено сдать матч против Дружбы. Представители клуба Дружба обращались в Скалу 1911 с просьбой сдать матч за финансовое вознаграждение. Клуб Скала 1911 не согласился на такое предложение.

Ранее наставник ЮКСА Богдан Цымбал заявил, что клуб из Тарасовки не будет прибегать к стимулированию соперников Дружбы в матче последнего тура.

Турнирная таблица Второй лиги