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  4. Источник: Скале предложили сдать решающий матч Второй лиги против Дружбы
Украина. Вторая лига
25 мая 2024, 13:10 |
821
0

Источник: Скале предложили сдать решающий матч Второй лиги против Дружбы

Команда из Стрыя не согласилась на такое предложение

25 мая 2024, 13:10 |
821
0
Источник: Скале предложили сдать решающий матч Второй лиги против Дружбы
ФК Дружба

26 мая пройдут матчи последнего 30-го тура во Второй лиге чемпионата Украины.

Турнирное положение: ЮКСА (62 очка, финиш), Звягель (61 очко, финиш), Дружба (59 очков, осталась 1 игра), Чайка (50, тоже 1 игра).

Первое место автоматически повышается в классе, а команды на 2–3 местах сыграют переходные матчи с представителями Первой лиги.

Для победы в турнире Дружбе нужно взять три очка в последнем туре в выездном матче против Скалы 1911. Иначе прямую путевку в Первую лигу получит ЮКСА Тарасовка.

Как сообщает gool_ua, Скале 1911 было предложено сдать матч против Дружбы. Представители клуба Дружба обращались в Скалу 1911 с просьбой сдать матч за финансовое вознаграждение. Клуб Скала 1911 не согласился на такое предложение.

Ранее наставник ЮКСА Богдан Цымбал заявил, что клуб из Тарасовки не будет прибегать к стимулированию соперников Дружбы в матче последнего тура.

Турнирная таблица Второй лиги

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ЮКСА 26 19 5 2 65 - 13 62
2 Звягель 26 19 4 3 66 - 17 61
3 Дружба Мировка 25 18 5 2 52 - 13 59
4 Чайка 25 15 5 5 45 - 17 50
5 Скала 1911 25 12 2 11 35 - 32 38
6 Карпаты-2 25 11 5 9 38 - 39 38
7 Кудровка 25 10 6 9 34 - 38 36
8 Нива Винница 25 8 9 8 36 - 35 33
9 Рух-2 Львов 25 9 6 10 30 - 34 33
10 Локомотив Киев 25 7 6 12 33 - 42 27
11 Реал Фарма 25 5 4 16 19 - 45 19
12 Тростянец 25 4 6 15 17 - 36 18
13 Металлург-2 Зп 25 5 1 19 17 - 71 16
14 Кремень-2 25 1 2 22 11 - 66 5
15 Васт 0 0 0 0 0 - 0 0
Полная таблица

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала Стрый Дружба Мировка ЮКСА Тарасовка договорные матчи
Николай Степанюк Источник: Telegram
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