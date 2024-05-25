Источник: Скале предложили сдать решающий матч Второй лиги против Дружбы
Команда из Стрыя не согласилась на такое предложение
26 мая пройдут матчи последнего 30-го тура во Второй лиге чемпионата Украины.
Турнирное положение: ЮКСА (62 очка, финиш), Звягель (61 очко, финиш), Дружба (59 очков, осталась 1 игра), Чайка (50, тоже 1 игра).
Первое место автоматически повышается в классе, а команды на 2–3 местах сыграют переходные матчи с представителями Первой лиги.
Для победы в турнире Дружбе нужно взять три очка в последнем туре в выездном матче против Скалы 1911. Иначе прямую путевку в Первую лигу получит ЮКСА Тарасовка.
Как сообщает gool_ua, Скале 1911 было предложено сдать матч против Дружбы. Представители клуба Дружба обращались в Скалу 1911 с просьбой сдать матч за финансовое вознаграждение. Клуб Скала 1911 не согласился на такое предложение.
Ранее наставник ЮКСА Богдан Цымбал заявил, что клуб из Тарасовки не будет прибегать к стимулированию соперников Дружбы в матче последнего тура.
Турнирная таблица Второй лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ЮКСА
|26
|19
|5
|2
|65 - 13
|62
|2
|Звягель
|26
|19
|4
|3
|66 - 17
|61
|3
|Дружба Мировка
|25
|18
|5
|2
|52 - 13
|59
|4
|Чайка
|25
|15
|5
|5
|45 - 17
|50
|5
|Скала 1911
|25
|12
|2
|11
|35 - 32
|38
|6
|Карпаты-2
|25
|11
|5
|9
|38 - 39
|38
|7
|Кудровка
|25
|10
|6
|9
|34 - 38
|36
|8
|Нива Винница
|25
|8
|9
|8
|36 - 35
|33
|9
|Рух-2 Львов
|25
|9
|6
|10
|30 - 34
|33
|10
|Локомотив Киев
|25
|7
|6
|12
|33 - 42
|27
|11
|Реал Фарма
|25
|5
|4
|16
|19 - 45
|19
|12
|Тростянец
|25
|4
|6
|15
|17 - 36
|18
|13
|Металлург-2 Зп
|25
|5
|1
|19
|17 - 71
|16
|14
|Кремень-2
|25
|1
|2
|22
|11 - 66
|5
|15
|Васт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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