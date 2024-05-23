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Украина. Вторая лига
23 мая 2024, 21:31 |
1609
1

Битва за Первую лигу. Лидер обещает не стимулировать против конкурента

Николай Цымбал считает, что его команда заслуживает играть в Первой лиге

23 мая 2024, 21:31 |
1609
1
Битва за Первую лигу. Лидер обещает не стимулировать против конкурента
ФК ЮКСА

26 мая пройдут поединки заключительного 30 тура во Второй лиге. В центре внимания будет противостояние в Стрые, где «Скала 1911» будет принимать скрытого лидера – «Дружбу». Гостям, чтобы занять первое место и получить прямую путевку в Первую лигу, нужно обязательно победить. Тогда они настигнут ФК «ЮКСА» и по дополнительным показателям обойдут главного конкурента. В противном случае в классе повысится команда из Тарасовки, у которой на три очка больше, но она уже сыграла все поединки.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua руководитель ФК «ЮКСА» Николай Цимбал рассказал, будет ли команда из Тарасовки стимулировать стрийских футболистов, чтобы они дали бой «Дружбе»:

– Мы этого делать не будем. Руководство нашего клуба придерживается мнения, что все должно решаться в честной борьбе на футбольном поле. Кстати, в 26 туре ФК «ЮКСА» играл в Стрые и пришлось приложить максимум усилий для победы. А если бы хозяева в компенсированное время реализовали пенальти, могли спастись от поражения. Надеюсь, что с таким же рвением они будут действовать и против «Дружбы».

– Наверное, сейчас больше всего сожалеете о потере ценных двух очков в 20 туре, когда сыграли вничью с аутсайдером ФК «Реал-Фарма».

– Сами виноваты, ведь не реализовали столько голевых моментов. Однако еще есть возможность наверстать упущенное. Верим, что «Скала 1911» не проиграет «Дружбе», а если все же финишируем вторыми, будем пытаться повыситься в классе через переходные поединки. Сейчас усердно готовимся. За исключением травмированного бразильца Матеуса, остальные подопечные в строю и горят желанием доказать, что заслужили играть в Первой лиге.

19 мая состоялись матчи предпоследнего 29 тура во Второй лиге чемпионата Украины. Турнирное положение команд таково: ЮКСА (62 очка, финиш), Звягель (61 очко, финиш), Дружба (59 очков, осталась 1 игра), Чайка (50).

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Вторая лига Украины Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Николай Цымбал инсайд интервью
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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vazazh
Впевненість - ідіотична. Можу спрогнозувати - нічюю в цьому матчяі і тобуде 2:2, 3:3, тобто боротьба з усих сил.
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