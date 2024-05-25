Порадуют Мудрика? В Челси не отказались от идеи приглашения Де Дзерби

Руководство «Челси», вопреки прежним сообщениям, все еще рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера команды экс-наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который в конце текущего сезона заявил об уходе из «Брайтона».

Пускай не было подтверждения, что Де Дзерби входит в шорт-лист коучей, сотрудничество с которыми оценивают в стане «синих», однако понятно то, что итальянца не сбросили со счетов, а некоторые источники и вовсе называют Роберто фаворитом за право занять вакансию.

В сезоне-2023/24 44-летний Де Дзерби выразил разочарование по поводу модели развития «Брайтона» и рассматривается в футбольном сообществе на Туманном Альбионе как сложный персонаж, хотя его привлекательный стиль игры, основанный на владении мячом, вполне соответствует требованиям «Челси».

На текущий момент в «Челси» планируют провести переговоры со всеми кандидатами, а уже затем определяться, кому из них предлагать сотрудничество.

Де Дзерби хорошо известен в Англии, помимо прочего, и как человек, активно продвигавший украинского вингера Михаила Мудрика, с которым он несколько месяцев успел поработать в «Шахтере», прежде чем началась полномасштабная фаза войны с россией.

С января минувшего года Мудрик играет за «Челси», а в сезоне-2023/24 провел 41 матч за «синих», в которых отличился 7 голами и 2 ассистами.