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Испания
24 мая 2024, 18:38 | Обновлено 24 мая 2024, 18:39
157
0

Анчелотти высказался об уходе Крооса из футбола

Главный тренер «Реала» заявил, что нужно уважать выбор футболиста

24 мая 2024, 18:38 | Обновлено 24 мая 2024, 18:39
157
0
Анчелотти высказался об уходе Крооса из футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Тони Кроос

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал новость о том, что Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024.

«Тони Кроос принял решение уйти с самого верха, мы разговаривали, но он решил уйти. У Тони есть свое мнение, мы должны это уважать.

Он один из лучших в управлении игровым временем при помощи владения мячом. Его навыки паса уникальны, Кроос внес большой вклад в футбол, а не только в «Реале». Он остается одним из лучших полузащитников в истории футбола», – сказал

Ранее стало известно, кем «Реал» планирует заменить Крооса.

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Стало известно, кем Реал планирует заменить Крооса
Карло Анчелотти Тони Кроос Реал Мадрид
Владимир Клепач Источник: X
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