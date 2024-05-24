Анчелотти высказался об уходе Крооса из футбола

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал новость о том, что Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024.

«Тони Кроос принял решение уйти с самого верха, мы разговаривали, но он решил уйти. У Тони есть свое мнение, мы должны это уважать.

Он один из лучших в управлении игровым временем при помощи владения мячом. Его навыки паса уникальны, Кроос внес большой вклад в футбол, а не только в «Реале». Он остается одним из лучших полузащитников в истории футбола», – сказал

Ранее стало известно, кем «Реал» планирует заменить Крооса.