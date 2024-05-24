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Испания
24 мая 2024, 11:02 |
1617
1

Стало известно, кем Реал планирует заменить Крооса

Королевский клуб интересуется Йозуа Киммихом и Родри

24 мая 2024, 11:02 |
1617
1
Стало известно, кем Реал планирует заменить Крооса
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Мадридский «Реал» интересуется универсальным игроком мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммихом и испанским полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание AS.

По информации источника, королевский клуб видит в этих футболистах лучшую замену для Тони Крооса, который недавно объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

В этом сезоне Йозуа Киммих провел 43 матча за «Баварию», в которых забил 2 гола и отдал 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро, но его контракт с «Баварией» истекает летом 2025 года.

Родри в кампании 2023/24 сыграл в 49 поединках, отметившись 9 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Его стоимость составляет 110 миллионов евро.

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Йозуа Киммих Тони Кроос Родри Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: AS
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KIPR ALECS
Лицо не треснет ещ' и Родри в Реал?))
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