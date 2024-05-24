Стало известно, кем Реал планирует заменить Крооса

Мадридский «Реал» интересуется универсальным игроком мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммихом и испанским полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание AS.

По информации источника, королевский клуб видит в этих футболистах лучшую замену для Тони Крооса, который недавно объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

В этом сезоне Йозуа Киммих провел 43 матча за «Баварию», в которых забил 2 гола и отдал 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро, но его контракт с «Баварией» истекает летом 2025 года.

Родри в кампании 2023/24 сыграл в 49 поединках, отметившись 9 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Его стоимость составляет 110 миллионов евро.