Стало известно, кем Реал планирует заменить Крооса
Королевский клуб интересуется Йозуа Киммихом и Родри
Мадридский «Реал» интересуется универсальным игроком мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммихом и испанским полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание AS.
По информации источника, королевский клуб видит в этих футболистах лучшую замену для Тони Крооса, который недавно объявил о завершении карьеры после Евро-2024.
В этом сезоне Йозуа Киммих провел 43 матча за «Баварию», в которых забил 2 гола и отдал 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро, но его контракт с «Баварией» истекает летом 2025 года.
Родри в кампании 2023/24 сыграл в 49 поединках, отметившись 9 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Его стоимость составляет 110 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон проиграл украинскому боксеру Александру Усику в мегафайте за абсолют
Рикки Хаттон поделился эмоциями от боя