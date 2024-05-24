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  4. Шевченко рассказал, когда арбитры будут давать интервью
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 13:40 |
463
0

Шевченко рассказал, когда арбитры будут давать интервью

Глава УАФ – о перспективах открытости в судейском корпусе

24 мая 2024, 13:40 |
463
0
Шевченко рассказал, когда арбитры будут давать интервью
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко на встрече с журналистами в Доме футбола ответил на вопрос о планах по открытости и доступности для общения представителей украинского судейского корпуса

«Когда арбитры будут иметь право давать интервью? У них сейчас есть где рассказывать. И много чего», – признался Шевченко.

Напомним, ранее Андрей Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Париж-2024,

Кроме этого, генсек УАФ оценил календарь нового сезона в УПЛ и в еврокубках.

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Андрей Шевченко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола инсайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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