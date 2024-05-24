Украина. Премьер лига24 мая 2024, 13:40 |
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Шевченко рассказал, когда арбитры будут давать интервью
Глава УАФ – о перспективах открытости в судейском корпусе
24 мая 2024, 13:40 |
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко на встрече с журналистами в Доме футбола ответил на вопрос о планах по открытости и доступности для общения представителей украинского судейского корпуса
«Когда арбитры будут иметь право давать интервью? У них сейчас есть где рассказывать. И много чего», – признался Шевченко.
Напомним, ранее Андрей Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Париж-2024,
Кроме этого, генсек УАФ оценил календарь нового сезона в УПЛ и в еврокубках.
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