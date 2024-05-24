Шевченко рассказал, когда арбитры будут давать интервью

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко на встрече с журналистами в Доме футбола ответил на вопрос о планах по открытости и доступности для общения представителей украинского судейского корпуса

«Когда арбитры будут иметь право давать интервью? У них сейчас есть где рассказывать. И много чего», – признался Шевченко.

Напомним, ранее Андрей Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Париж-2024,

Кроме этого, генсек УАФ оценил календарь нового сезона в УПЛ и в еврокубках.