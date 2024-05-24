Генсек УАФ оценил календарь нового сезона в УПЛ и в еврокубках

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко поделился мнением о формировании календаря будущего сезона в Украинской Премьер-лиге с учетом того факта, что уже в конце января будущего года должны состояться матчи весенней части евротурниров.

«Мы общались с УПЛ и предоставили им полный карт-бланш по формированию календаря. Клубы должны принять окончательно решение, когда играть. Перед началом сезона, создавая календарь, мы учитывали турниры, которые проходят летом – это Евро и Олимпиаду. Также надо принимать во внимание еврокубки, которые будут играть и в конце января.

Остаются ли слоты для проведения матчей? Кроме того, надо будет учитывать ситуацию с электроэнергией в стране», - признался Грищенко.

Ранее, напомним, президент УАФ Андрей Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Париж-2024.