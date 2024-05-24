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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 13:24 | Обновлено 24 мая 2024, 13:26
460
0

Генсек УАФ оценил календарь нового сезона в УПЛ и в еврокубках

Игорь Грищенко – о перспективах евроматчей в конце января

24 мая 2024, 13:24 | Обновлено 24 мая 2024, 13:26
460
0
Генсек УАФ оценил календарь нового сезона в УПЛ и в еврокубках
УАФ. Игорь Грищенко

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко поделился мнением о формировании календаря будущего сезона в Украинской Премьер-лиге с учетом того факта, что уже в конце января будущего года должны состояться матчи весенней части евротурниров.

«Мы общались с УПЛ и предоставили им полный карт-бланш по формированию календаря. Клубы должны принять окончательно решение, когда играть. Перед началом сезона, создавая календарь, мы учитывали турниры, которые проходят летом – это Евро и Олимпиаду. Также надо принимать во внимание еврокубки, которые будут играть и в конце января.

Остаются ли слоты для проведения матчей? Кроме того, надо будет учитывать ситуацию с электроэнергией в стране», - признался Грищенко.

Ранее, напомним, президент УАФ Андрей Шевченко высказался о составе олимпийской сборной на Париж-2024.

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Игорь Грищенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола инсайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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