Как на матч Металлист 1925 – Верес нашли VAR-машину. Стали известны детали

В решающем матче сезона УПЛ за выживание между «Металлистом 1925» и «Вересом» будет использоваться система VAR, хотя изначально было объявлено о ее отсутствии на игре.

Журналист Игорь Бурбас рассказал: «На матч «Металлист 1925» – «Верес» нашлась VAR-машина. И это логично, что единственный лобовой матч между командами, судьба которых подвешена на волоске, должна состояться с системой видеоповторов.

Удивляет лишь, почему VAR нашли только после давления на УАФ и УПЛ и гвалта со стороны обоих клубов. В настоящий момент в наличии украинского футбола есть 6 систем VAR – 3 из них на балансе УПЛ и еще 3 – на балансе УАФ.

По одной из них были определенные сомнения, ведь больше года она не использовалась. Два дня эту шестую систему тестировали, чтобы быть уверенными в ее дееспособности. Интересно, а это только вчера стало ясно, что не хватает одного VAR? Календарь и расписание тура как будто известно было заранее».

В ТаТоТаке провели небольшое расследование:

«Наверное, уже знаете, что после резонанса, в УАФ и УПЛ приняли меры по обеспечению всех решающих матчей 30-го тура машинами VAR. Вопрос: откуда взялся 6-й фургон VAR, если поначалу в расчет брали только 5 машин? И именно поэтому их командировки в 30-м туре решались жеребьевкой.

Давайте считать: всего было 3 машины, еще две приобрел Шахтер, еще одну купило Полесье. 3+2+1=6. Из источников, приближенных к УАФ, обнаружили два фактора, которые мешали использовать все шесть машин. Для обслуживания первых 28 туров чемпионата хватало 4 фургонов VAR. В 29-м был подключен 5-й. В 30-м – нужно было запустить и протестировать шестую машину.

Второй фактор – физический недостаток людей, умеющих работать на VAR. После возмущенной реакции на итоги жеребьевки, прежде всего представителей Вереса и прессы, в УАФ и УПЛ поскребли по сусекам и решили вопрос кадрового обеспечения его работы специально обученными людьми (операторами повторов) и судьями на матче «Металлист 1925 – Верес».

Работать на VAR-машине на Арене Левый Берег будут Андрей Коваленко (Полтава) и его ассистент Валентин Куцев (Киевская область).