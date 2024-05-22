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Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 11:25 | Обновлено 22 мая 2024, 11:36
158
1

ОФИЦИАЛЬНО. На матче Металлист 1925 – Верес будет работать VAR

Еще вчера сообщалось совсем другое

22 мая 2024, 11:25 | Обновлено 22 мая 2024, 11:36
158
1
ОФИЦИАЛЬНО. На матче Металлист 1925 – Верес будет работать VAR
УПЛ

В решающем матче сезона УПЛ за выживание между «Металлистом 1925» и «Вересом» будет использоваться система VAR, хотя вчера даже на сайте ровенского клуба сообщали об обратном.

Отметим, что базовый день для финального тура сезона – 25 мая. «ЛНЗ» и «Ворскла» сыграют накануне в пятницу. Затем, 25 мая в 15:30, сыграют «Заря» с «Колосом», а также шесть пар команд, в матчах которых что-то решается.

Всего есть 5 VAR-машин. Вчера сообщалось, что с помощью жребия было определено, что без видеоассистента арбитра пройдет матч между «Металлистом 1925» и «Вересом». Сегодня ровенский клуб официально заявил, что на этой встрече система будет работать.

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Владимир Клепач Источник: ФК Верес
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Falko
А на якому із 6 не буде?
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