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  4. Надаль в первом круге Ролан Гаррос сыграет с чемпионом Мастерса в Риме
Ролан Гаррос
23 мая 2024, 15:59 | Обновлено 23 мая 2024, 16:04
694
0

Надаль в первом круге Ролан Гаррос сыграет с чемпионом Мастерса в Риме

Жеребьевка подарила зрителям громкий по именам матч на старте турнира

23 мая 2024, 15:59 | Обновлено 23 мая 2024, 16:04
694
0
Надаль в первом круге Ролан Гаррос сыграет с чемпионом Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Рафаэль Надаль

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде.

14-кратный победитель соревнований Рафаэль Надаль получил в соперники по первому кругу четвертого сеяного немца Александра Зверева, который на прошлой неделе выиграл грунтовый Мастерс в Риме.

Надаль и Зверев играли между собой 10 раз, на счету Короля грунта 7 побед. На глине Рафа ведет 5-1.

Отметим, что в 2022 году Зверев серьезно травмировался в полуфинале Ролан Гаррос против Надаля, пропустив остаток сезона.

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Рафаэль Надаль Ролан Гаррос 2024 Александр Зверев Ролан Гаррос 2022
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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