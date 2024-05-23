Надаль в первом круге Ролан Гаррос сыграет с чемпионом Мастерса в Риме
Жеребьевка подарила зрителям громкий по именам матч на старте турнира
Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде.
14-кратный победитель соревнований Рафаэль Надаль получил в соперники по первому кругу четвертого сеяного немца Александра Зверева, который на прошлой неделе выиграл грунтовый Мастерс в Риме.
Надаль и Зверев играли между собой 10 раз, на счету Короля грунта 7 побед. На глине Рафа ведет 5-1.
Отметим, что в 2022 году Зверев серьезно травмировался в полуфинале Ролан Гаррос против Надаля, пропустив остаток сезона.
Men's singles R1 | #RolandGarros— Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2024
(4) Zverev vs Nadal
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский хавбек может покинуть «Жирону»
В бою за титул абсолютного чемпиона мира победил украинский боксер