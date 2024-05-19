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ATP
19 мая 2024, 23:41 |
328
1

Определен победитель грунтового Мастерса в Риме

Александр Зверев в двух сетах переиграл Николаса Харри в финале турнира АТР 1000

19 мая 2024, 23:41 |
328
1
Определен победитель грунтового Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

19 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме (Италия).

В финале Мастерса в столице Италии представитель Германии Александр Зверев (АТР 5) в двух сетах переиграл Николаса Харри (Чили, ATP 24) за 1 час и 43 минуты.

АТР 1000 Рим. Грунт. Финал

Александр Зверев (Германия) [3] – Николас Харри (Чили) [21] – 6:4, 7:5

Это была 7-я встреча соперников. Зверев выиграл 5-й очный поединок.

Для Александра это первый титул в сезоне и 22-й трофей в карьере.

С понедельника Зверев вернется на 4-ю строчку рейтинга АТР.

Хайлайты матча Александр Зверев – Николас Харри

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Александр Зверев Николас Харри ATP Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Anatoliy65
Молодець, вітаю, так тримати.
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