Определен победитель грунтового Мастерса в Риме

19 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме (Италия).

В финале Мастерса в столице Италии представитель Германии Александр Зверев (АТР 5) в двух сетах переиграл Николаса Харри (Чили, ATP 24) за 1 час и 43 минуты.

АТР 1000 Рим. Грунт. Финал

Александр Зверев (Германия) [3] – Николас Харри (Чили) [21] – 6:4, 7:5

Это была 7-я встреча соперников. Зверев выиграл 5-й очный поединок.

Для Александра это первый титул в сезоне и 22-й трофей в карьере.

С понедельника Зверев вернется на 4-ю строчку рейтинга АТР.

Хайлайты матча Александр Зверев – Николас Харри