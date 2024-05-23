Ключевой игрок Ворсклы покинул команду

Форвард «Ворсклы» Руслан Степанюк покинул «Ворсклу». Об этом сообщает Спорт Экспресс. По их информации, 32-летний футболист уже попрощался с партнерами по команде.

Контракт Степанюка с «Ворсклой» истекает 30 июня 2024 года. На руках у нападающего уже есть предложение от «Металлиста 1925».

Степанюк выступал за «Ворсклу» с января 2020 года. В апреле стал лучшим бомбардиром в истории полтавского клуба в УПЛ.

Несколько дней назад в СМИ была информация о том, что Степанюк останется в «Ворскле» еще на год.