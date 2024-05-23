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Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 15:04 |
279
0

Ключевой игрок Ворсклы покинул команду

Руслан Степанюк больше не будет выступать за полтавчан

23 мая 2024, 15:04 |
279
0
Ключевой игрок Ворсклы покинул команду
ФК Ворскла. Руслан Степанюк

Форвард «Ворсклы» Руслан Степанюк покинул «Ворсклу». Об этом сообщает Спорт Экспресс. По их информации, 32-летний футболист уже попрощался с партнерами по команде.

Контракт Степанюка с «Ворсклой» истекает 30 июня 2024 года. На руках у нападающего уже есть предложение от «Металлиста 1925».

Степанюк выступал за «Ворсклу» с января 2020 года. В апреле стал лучшим бомбардиром в истории полтавского клуба в УПЛ.

Несколько дней назад в СМИ была информация о том, что Степанюк останется в «Ворскле» еще на год.

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Олег Дидух Источник: Спорт-Экспресс Украина
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