Почеттино может возглавить топ-сборную после увольнения из Челси

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино после увольнения с поста главного тренера «Челси» может попробовать свои силы на уровне национальных сборных.

По информации британского The Telegraph, он может заменить Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии после завершения Евро-2024. Наставник «Трех львов» всерьез рассматривает свой уход с должности после чемпионата Европы.

Ранее сообщалось о том, что в услугах Почеттино заинтересованы два топ-клуба. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».