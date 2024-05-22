Без работы не останется. Два топ-клуба интересуются Почеттино
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» готовы пригласить аргентинца
Маурисио Почеттино, который вчера был уволен с поста главного тренера «Челси», не будет иметь проблем с поиском нового места работы.
По информации британского издания Evening Standard, интерес к Почеттино проявляют два топ-клуба. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии».
«Красные дьяволы» недовольны работой Эрика тен Хага и готовы заменить его на 52-летнего аргентинского специалиста. А «Бавария» продолжает поиски замены Томасу Тухелю после того, как целый ряд тренеров отказал мюнхенскому клубу.
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