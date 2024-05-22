Без Свитолиной. Стали известны все четвертьфиналистки турнира в Страсбурге

22 мая завершились все матчи 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция).

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила Кларе Бюрель. Далее француженка сыграет против Даниэль Коллинс, которая переиграла Катерину Синякову.

Еще одна представительница Украины Ангелина Калинина прошла Фиону Ферро. За выход в полуфинал Калинина поборется с первой сеяной Маркетой Вондроушовой. Чешка в своем четвертьфинальном противостоянии одолела Магдалену Френх.

В четвертьфиналах на кортах Страсбурга в нижней части сетки между собой сыграют Беатрис Хаддад Майя и Людмила Самсонова, а также Магда Линетт и Мэдисон Киз.

WTA 500 Страсбург. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Маркета Вондроушова [1] – Магдалена Френх – 5:7, 6:1, 6:0

Фиона Ферро – Ангелина Калинина – 3:6, 6:3, 0:6

Даниэль Коллинс [3] – Катерина Синякова – 6:1, 6:2

Клара Бюрель – Элина Свитолина [7] – 7:6 (7:1), 4:6, 6:1

Нижняя часть сетки

Екатерина Александрова [6] – Магда Линетт – 7:6 (7:5), 3:6, 3:6

Ван Сию – Мэдисон Киз [4] – 5:7, 0:6

Людмила Самсонова [5] – Лейла Фернандес – 4:6, 6:4, 6:2

Эмма Наварро – Беатрис Хаддад Майя [2] – 4:6, 6:7 (1:7)

WTA 500 Страсбург. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Маркета Вондроушова [1] – Ангелина Калинина

Даниэль Коллинс [3] – Клара Бюрель

Нижняя часть сетки

Магда Линетт – Мэдисон Киз [4]

Людмила Самсонова [5] – Беатрис Хаддад Майя [2]