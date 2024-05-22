Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо выступил с обещанием перед финалом ЛЕ с Аталантой
Лига Европы
22 мая 2024, 09:01 |
768
0

Алонсо выступил с обещанием перед финалом ЛЕ с Аталантой

«Байер» ждет решающая игра за европейский трофей

22 мая 2024, 09:01 |
768
0
Алонсо выступил с обещанием перед финалом ЛЕ с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо признался, чего ждет от финального поединка в Лиге Европы, в котором его подопечные сойдутся с итальянской «Аталантой».

«Конечно, это разные вещи – провести финал как игрок и как тренер. Но я очень уверен в своих силах и в своей команде – они это сделают. Мы не проиграли в 51 игре, так что мои ребята знают, как адаптироваться к различным ситуациям. Это также относится и к финалу.

В последние пять лет «Аталанта» всегда опиралась на свои идеи. Они знают, чего хотят, и добиваются успеха в Италии и Европе. Но в Германии мы провели много игр с командами, которые играют одинаково. Завтра потребуются тактика, интеллект и менталитет», – признался Алонсо.

Как известно, финальная игра Лиги Европы между «Байером» и «Аталантой» состоится в среду, 22 мая, начало — в 22:00 по киевскому времени.

Ранее тренер римской «Ромы» дал оценку феноменальному «Байеру» Хаби Алонсо.

По теме:
Аталанта – Байер. Текстовая трансляция матча
Аталанта – Байер. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы 2023/24
Жирону пытаются разобрать. Топ-клубы нацелены на хавбеков команды
Хаби Алонсо Байер Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
Бокс | 21 мая 2024, 21:29 2
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун

Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы над британцем в Эр-Рияде

Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
Бокс | 22 мая 2024, 07:01 6
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?

Портал Give Me Sport выпустил интересный рейтинг

Источник: нидерландский клуб хочет подписать Арсения Батагова
Футбол | 22.05.2024, 02:55
Источник: нидерландский клуб хочет подписать Арсения Батагова
Источник: нидерландский клуб хочет подписать Арсения Батагова
Джозеф Паркер, поддерживавший Тайсона, отреагировал на бой Усик – Фьюри
Бокс | 21.05.2024, 16:13
Джозеф Паркер, поддерживавший Тайсона, отреагировал на бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер, поддерживавший Тайсона, отреагировал на бой Усик – Фьюри
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Бокс | 22.05.2024, 01:54
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
21.05.2024, 23:21 3
Футбол
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
20.05.2024, 20:35 5
Бокс
Стали известны 26 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 26 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
20.05.2024, 08:01
Футбол
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
21.05.2024, 07:01 3
Бокс
Сонное расточительство. Украина U-17 начала Евро-2024 с поражения Сербии
Сонное расточительство. Украина U-17 начала Евро-2024 с поражения Сербии
20.05.2024, 20:03 19
Футбол
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
21.05.2024, 11:53 2
Бокс
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
20.05.2024, 15:07 12
Бокс
В Испании оценили игру Лунина против Вильярреала и назвали его слабое место
В Испании оценили игру Лунина против Вильярреала и назвали его слабое место
20.05.2024, 12:54 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем