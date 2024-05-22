Алонсо выступил с обещанием перед финалом ЛЕ с Аталантой

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо признался, чего ждет от финального поединка в Лиге Европы, в котором его подопечные сойдутся с итальянской «Аталантой».

«Конечно, это разные вещи – провести финал как игрок и как тренер. Но я очень уверен в своих силах и в своей команде – они это сделают. Мы не проиграли в 51 игре, так что мои ребята знают, как адаптироваться к различным ситуациям. Это также относится и к финалу.

В последние пять лет «Аталанта» всегда опиралась на свои идеи. Они знают, чего хотят, и добиваются успеха в Италии и Европе. Но в Германии мы провели много игр с командами, которые играют одинаково. Завтра потребуются тактика, интеллект и менталитет», – признался Алонсо.

Как известно, финальная игра Лиги Европы между «Байером» и «Аталантой» состоится в среду, 22 мая, начало — в 22:00 по киевскому времени.

Ранее тренер римской «Ромы» дал оценку феноменальному «Байеру» Хаби Алонсо.