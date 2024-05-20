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  4. Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 22 позиции, Зверев вернулся в топ-4
ATP
20 мая 2024, 10:24 | Обновлено 20 мая 2024, 10:25
211
0

Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 22 позиции, Зверев вернулся в топ-4

Вадим Урсу в очередной раз обновил личное достижение

20 мая 2024, 10:24 | Обновлено 20 мая 2024, 10:25
211
0
Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 22 позиции, Зверев вернулся в топ-4
ATP. Илья Марченко

Две прошлые недели мужчины провели на кортах турнира ATP 1000 в Риме.

Победу на итальянской земле одержал Александр Зверев, который вернулся в топ-4 мирового рейтинга, вытеснив оттуда прошлогоднего победителя Даниила Медведева.

Также в первой десятке поменялись местами Хуберт Хуркач и Стефанос Циципас.

Топ-10 рейтинга ATP

Илья Марченко после финал на челленджере на Тайване улучшил свое положение на 22 позиции. Также добавили в рейтинге Вячеслав Белинский и Владислав Орлов. Вадим Урсу в очередной раз обновил личное достижение. Виталий Сачко, Эрик Ваншельбойм, Алексей Крутых Юрия Джавакян и Георгий Кравченко опустились в рейтинге.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Зверев поднялся на вторую позицию, а Циципас обошел Карлоса Алькараса. Новак Джокович – 14-й.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Стефанос Циципас Хуберт Хуркач Даниил Медведев
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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