Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 22 позиции, Зверев вернулся в топ-4

Две прошлые недели мужчины провели на кортах турнира ATP 1000 в Риме.

Победу на итальянской земле одержал Александр Зверев, который вернулся в топ-4 мирового рейтинга, вытеснив оттуда прошлогоднего победителя Даниила Медведева.

Также в первой десятке поменялись местами Хуберт Хуркач и Стефанос Циципас.

Топ-10 рейтинга ATP

Илья Марченко после финал на челленджере на Тайване улучшил свое положение на 22 позиции. Также добавили в рейтинге Вячеслав Белинский и Владислав Орлов. Вадим Урсу в очередной раз обновил личное достижение. Виталий Сачко, Эрик Ваншельбойм, Алексей Крутых Юрия Джавакян и Георгий Кравченко опустились в рейтинге.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Зверев поднялся на вторую позицию, а Циципас обошел Карлоса Алькараса. Новак Джокович – 14-й.

Чемпионская гонка ATP