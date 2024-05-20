Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 22 позиции, Зверев вернулся в топ-4
Вадим Урсу в очередной раз обновил личное достижение
Две прошлые недели мужчины провели на кортах турнира ATP 1000 в Риме.
Победу на итальянской земле одержал Александр Зверев, который вернулся в топ-4 мирового рейтинга, вытеснив оттуда прошлогоднего победителя Даниила Медведева.
Также в первой десятке поменялись местами Хуберт Хуркач и Стефанос Циципас.
Топ-10 рейтинга ATP
Илья Марченко после финал на челленджере на Тайване улучшил свое положение на 22 позиции. Также добавили в рейтинге Вячеслав Белинский и Владислав Орлов. Вадим Урсу в очередной раз обновил личное достижение. Виталий Сачко, Эрик Ваншельбойм, Алексей Крутых Юрия Джавакян и Георгий Кравченко опустились в рейтинге.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке Зверев поднялся на вторую позицию, а Циципас обошел Карлоса Алькараса. Новак Джокович – 14-й.
Чемпионская гонка ATP
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