ВИДЕО. Мудрик тепло попрощался с Тиаго Силвой, который покидает Челси

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик выложил видео прощания с бразильским защитником лондонского клуба Тиаго Силвой, который покидает «синих».

«Какой игрок, какой человек», – подписал видео Мудрик.

Отметим, что в 38-м туре «Челси» обыграл «Борнмут» (2:1), Тиаго Силва отыграл полный матч, а Мудрик не играл из-за травмы головы в предыдущей встрече.

39-летний бразильский защитник в целом отыграл за лондонский клуб 155 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Он защищал цвета «Челси» с лета 2020 года, следующим клубом Силвы станет бразильский «Флуминенсе».