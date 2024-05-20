ВИДЕО. Мудрик тепло попрощался с Тиаго Силвой, который покидает Челси
Михаил восхищен 39-летним защитником
Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик выложил видео прощания с бразильским защитником лондонского клуба Тиаго Силвой, который покидает «синих».
«Какой игрок, какой человек», – подписал видео Мудрик.
Отметим, что в 38-м туре «Челси» обыграл «Борнмут» (2:1), Тиаго Силва отыграл полный матч, а Мудрик не играл из-за травмы головы в предыдущей встрече.
39-летний бразильский защитник в целом отыграл за лондонский клуб 155 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Он защищал цвета «Челси» с лета 2020 года, следующим клубом Силвы станет бразильский «Флуминенсе».
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