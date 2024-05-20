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Англия
20 мая 2024, 08:57 | Обновлено 20 мая 2024, 08:59
359
0

ВИДЕО. Мудрик тепло попрощался с Тиаго Силвой, который покидает Челси

Михаил восхищен 39-летним защитником

20 мая 2024, 08:57 | Обновлено 20 мая 2024, 08:59
359
0
ВИДЕО. Мудрик тепло попрощался с Тиаго Силвой, который покидает Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик выложил видео прощания с бразильским защитником лондонского клуба Тиаго Силвой, который покидает «синих».

«Какой игрок, какой человек», – подписал видео Мудрик.

Отметим, что в 38-м туре «Челси» обыграл «Борнмут» (2:1), Тиаго Силва отыграл полный матч, а Мудрик не играл из-за травмы головы в предыдущей встрече.

39-летний бразильский защитник в целом отыграл за лондонский клуб 155 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Он защищал цвета «Челси» с лета 2020 года, следующим клубом Силвы станет бразильский «Флуминенсе».

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Тиаго Силва Английская Премьер-лига Борнмут Челси Челси - Борнмут Мойсес Кайседо
Владимир Клепач Источник: Instagram
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