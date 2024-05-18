WTA изменила правила для теннисисток, которые попались на допинге

WTA в редакции своих правил за 2024 год ввела пункт о защищенном рейтинге для теннисисток, которые были отстранены за допинг. Данное правило касается тех спортсменках, которые входят в топ-750 рейтинга WTA.

Согласно новому правилу, если теннисистка, которая была отстранена, докажет свою невиновность или же то, что приняла запрещенный препарат по неосторожности, то она будет иметь право на защищенный рейтинг. Она сможет воспользоваться своим рейтингом на момент отстранения, за исключением очков за аннулированные результаты.

Если спортсменку отстранили менее чем 26 недель, то она сможет пользоваться защищенным рейтингом в течение 26 недель. Если срок отстранения составлял более 26 недель – то в течение года.

В зависимости от сроков отстранения будет отличаться количество турниров, на которые теннисистка может заявиться по защищенному рейтингу: от 4 (из них один – турнир Большого шлема и один – категории WTA 1000) до 12 (4 Мейджора и 5 турниров WTA 1000).

За последние годы в женском теннисе был ряд громких случаев, когда дисквалифицированная теннисистка позже доказала, что принимала препарат непреднамеренно, или же он попал в ее организм случайно. Среди них – украинка Даяна Ястремская и экс-первая ракетка мира Симона Халеп.