Виталий ПОНОМАРЕВ: «Черноморец играет в современный футбол»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против одесского «Черноморца»:

«Наши результаты в последних матчах нас не устраивают и команда разочарована. Впрочем наш коллектив развивается постепенно и мы движемся от игры к игре и в каждой из них хотим получать положительный результат. Задача остается неизменной – молодежь должна получить опыт игры на высоком уровне. Конечно, мы будем довольны, если удастся выйти в еврокубки, но это не основная наша цель.

Не хочется лишний раз давить на ребят, ведь в целом они достаточно качественно проводят этот сезон. Если взять и посмотреть на футболистов «Руха», то половина основного состава только в текущем сезоне начала играть на взрослом уровне. В клубе все довольны тем, как развивается наша молодежь и как она прогрессирует. В то же время этот процесс непрерывный, ведь постоянно надо совершенствоваться и у нас впереди еще много работы.

Впереди у «Руха» игра с «Черноморцем». Одесситы – хорошая команда, которая играет в современный футбол. Нельзя недооценивать их и мы это почувствовали, когда играли с ними в первом круге. «Рух» хочет играть с позиции давления, это тот футбол, который пропагандирует наша команда. Да, в последних турах нам это не удавалось делать, но мы не откажемся от своего игрового стиля.

То, что Евгений Пастух и Богдан Слюбик являются претендентами на награду Golden Boy, подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и клуб проводит качественную работу. Это большое достижение, что в рейтинге 100 лучших молодых футболистов Европы есть только два украинца и оба они – игроки «Руха». Клуб будет развивать своих футболистов и наша задача – создать конкурентоспособную команду».

Матч «Рух» – «Черноморец» состоится 19 мая в 15:30 по киевскому времени.