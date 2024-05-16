Челси с Мудриком покорилось достижение, невиданное в этом сезоне АПЛ

В среду, 15 мая, в отложенном матче 34-го тура чемпионата Англии отношения выяснили «Брайтон» и «Челси».

Игра завершилась победой «синих» со счетом 2:1.

Лондонский клуб впервые в нынешнем сезоне-2023/2024 выиграл четыре матча подряд в АПЛ. Ранее команда Почеттино, цвета которой, напомним, защищает украинец Михаил Мудрик, обыграла «Тоттенхэм» (2:0), «Вест Хэм» (5:0) и «Ноттингем Форест» (3:2).

После 37 туров «Челси» занимает в таблице английского чемпионата 6-е место, имея 60 очков. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (88 очков).

Ранее одноклубник Михаила Мудрика назвал «виновного» в последних успехах «Челси».