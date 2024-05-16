Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси с Мудриком покорилось достижение, невиданное в этом сезоне АПЛ
Англия
16 мая 2024, 11:50 | Обновлено 16 мая 2024, 12:06
1266
0

Челси с Мудриком покорилось достижение, невиданное в этом сезоне АПЛ

«Пенсионеры» в матче 34-го тура обыграли на выезде «Брайтон»

16 мая 2024, 11:50 | Обновлено 16 мая 2024, 12:06
1266
0
Челси с Мудриком покорилось достижение, невиданное в этом сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 мая, в отложенном матче 34-го тура чемпионата Англии отношения выяснили «Брайтон» и «Челси».

Игра завершилась победой «синих» со счетом 2:1.

Лондонский клуб впервые в нынешнем сезоне-2023/2024 выиграл четыре матча подряд в АПЛ. Ранее команда Почеттино, цвета которой, напомним, защищает украинец Михаил Мудрик, обыграла «Тоттенхэм» (2:0), «Вест Хэм» (5:0) и «Ноттингем Форест» (3:2).

После 37 туров «Челси» занимает в таблице английского чемпионата 6-е место, имея 60 очков. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (88 очков).

Ранее одноклубник Михаила Мудрика назвал «виновного» в последних успехах «Челси».

По теме:
Миколенко назвал Усика абсолютной легендой и сделал прогноз на бой с Фьюри
Владелец Челси высказался о развитии клуба. Мудрик – часть всего
Сергей РЕБРОВ: «В сборной футболисты забывают о своих клубах»
Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Бокс | 16 мая 2024, 08:07 9
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует главный поединок супертяжелой весовой категории в боксе за 25 лет

Клубы АПЛ собираются отменить VAR со следующего сезона. Что случилось?
Футбол | 16 мая 2024, 06:05 23
Клубы АПЛ собираются отменить VAR со следующего сезона. Что случилось?
Клубы АПЛ собираются отменить VAR со следующего сезона. Что случилось?

Представители 20 клубов соберутся на ежегодное собрание в Харрогейте 6 июня

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 16.05.2024, 05:51
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Футбол | 15.05.2024, 16:44
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Защитник Зори в следующем сезоне может поработать с тренером Ливерпуля
Футбол | 16.05.2024, 11:12
Защитник Зори в следующем сезоне может поработать с тренером Ливерпуля
Защитник Зори в следующем сезоне может поработать с тренером Ливерпуля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
14.05.2024, 16:16 6
Футбол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Грушину дисквалифицировали и лишили лицензии на ОИ. Украина подала протест
Грушину дисквалифицировали и лишили лицензии на ОИ. Украина подала протест
14.05.2024, 16:40 5
Другие виды
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
14.05.2024, 12:00
Футбол
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
14.05.2024, 18:12 1
Бокс
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
15.05.2024, 09:47 8
Бокс
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем