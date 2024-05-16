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Кубок Украины
16 мая 2024, 10:39 | Обновлено 16 мая 2024, 10:48
427
0

Срна дал оценку победе Шахтера в Кубке и рассказал о перспективах Пушича

Менеджер донецкого клуба – о кубковом триумфе команды

16 мая 2024, 10:39 | Обновлено 16 мая 2024, 10:48
427
0
Срна дал оценку победе Шахтера в Кубке и рассказал о перспективах Пушича
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал победу подопечных Марино Пушича над «Ворсклой» (2:1) в финале Кубка Украины, оценил работу наставника команды и высказался о его перспективах.

– Дарио, поздравляем с победой! «Шахтер» завоевал 14-й в своей истории Кубок Украины. Что это значит лично для вас?

– Эмоции, конечно, очень большие. И очень много эмоций мы потратили в матче с «Динамо» (Киев), где была ключевая игра сезона, ведь чемпионат всегда стоит на первом месте. Но когда команда проводила тренировки уже через два дня после «Динамо», то было видно, что мы едем в Ривне за Кубком. Эта команда – чемпионская, этот клуб – чемпионский. Поэтому я, и как футболист когда-то, и как спортивный директор сегодня, продолжаю держать золотые медали. Хотели бы поздравить всех наших болельщиков, военных, которые воюют за нашу страну, футболистов, тренерский штаб, всех людей, которые работают в клубе, и, конечно же, нашего президента с дублем. Вы сами знаете, что начало сезона у нас было очень тяжелым, но, к счастью, мы нашли тренера, который дал команде возможность играть в «шахтерский» футбол. Поэтому я очень благодарен Марино, Марио и всему тренерскому штабу за те эмоции, подаренные нам в течение последних четырех дней.

– «Шахтер» добыл два трофея под руководством Марино Пушича, и мы можем уже подводить итоги сезона. Каковы эти итоги?

– Каждый человек, который разбирается в футболе, понимает, что «Шахтер» очень сильно изменился с приездом Марино Пушича и его тренерского штаба. Хочу сказать, я рад, что он здесь. И мы все будем очень рады, если он останется. А я уверен, что он останется с нами. Это тренер, который взял команду в очень тяжелый момент, скажем так, за 40 часов до игры с «Барселоной», и он прошел группу Лиги чемпионов, выиграл Кубок, выиграл чемпионство. Поэтому мы можем только поздравить его и тренерский штаб с отличной работой в течение этих пяти месяцев.

– «Шахтер» получил 38-й украинский трофей и по этому показателю сравнялся с киевским «Динамо». Вы, как никто другой, знаете о принципиальности этого противостояния. Как прокомментируете это?

– Это принципиальный соперник – всегда был и будет. И я уверен, что мы с такой игрой, с такими футболистами, таким тренерским штабом в следующем году будем опережать «Динамо» как минимум на один трофей.

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Дарио Срна Ворскла - Шахтер Ворскла Полтава Шахтер Донецк Марино Пушич
Юрій Остроумов Источник: ФК Шахтер Донецк
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