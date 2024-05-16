Бондарь оценил победу Шахтера в Кубке и высказался о ротации состава

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился эмоциями от финала Кубка Украины, в котором была обыграна «Ворскла» со счетом 2:1.

– Возможно, тренер уже сообщил, что в следующих двух матчах будет ротация?

– Пока не сообщил, но я думаю, что, наверное, какие-то изменения будут. Это будет третья игра через неделю. Чтобы не было каких-либо моментов, травм также очень важно делать ротацию. Посмотрим, что будет на этой игре. Какой бы игрок не вышел в состав, он полностью заменит тех, кто играл больше матчей.

– «Шахтер» в финал прошел довольно легко. В финале было тяжело. На последних минутах были, скажем так, симуляции. «Ворскла» – достойный соперник?

– Конечно, достойный, потому что они в финале. Я думаю, что слабых команд в финале быть не может. Она это показала и сегодня. Возможно, у них не получается в чемпионате, но это одна игра, в которой может быть все. Могли забить один гол, и игра могла бы пойти в другую сторону. Но случилось так, как случилось. Мы победили.

Хотелось бы пожелать им успехов. Это действительно команда с большой историей. Хотелось бы, чтобы все эти команды оставались в нашем чемпионате и были конкурентоспособными, боролись за высокие места, за еврокубки, – признался Бондарь.