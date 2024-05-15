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  4. Виктория Азаренко – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 мая 2024, 11:59 | Обновлено 15 мая 2024, 12:06
44
0

Виктория Азаренко – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Риме

15 мая 2024, 11:59 | Обновлено 15 мая 2024, 12:06
44
0
Виктория Азаренко – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

15 мая на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) будут сыграны еще два матча 1/4 финала.

Во втором поединке игрового дня экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (№24 WTA) сразится против Даниэль Коллинс из США (№15 WTA). Время начала поединка – не ранее 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Аленой Остапенко (№10 WTA) или Ариной Соболенко (№2 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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