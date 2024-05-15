Виктория Азаренко – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Риме
15 мая на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) будут сыграны еще два матча 1/4 финала.
Во втором поединке игрового дня экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (№24 WTA) сразится против Даниэль Коллинс из США (№15 WTA). Время начала поединка – не ранее 20:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Аленой Остапенко (№10 WTA) или Ариной Соболенко (№2 WTA).
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