Садио Мане может стать одноклубником звезд сборной Украины
«Жирона» оценивает трансфер звездного вингера
Каталонская «Жирона» начала планировать трансферы на следующее лето.
По информации Todo Fichajes, каталонцы серьезно рассматривают трансфер экс-игрока «Ливерпуля» Садио Мане, который сейчас защищает цвета саудовского клуба «Аль-Наср». Руководство «Жироны» считает, что приобретение такого опытного игрока как Мане поможет каталонскому клубу удачно дебютировать в Лиге чемпионов.
В этом сезоне Мане во всех турнирах провел за «Аль-Наср» 42 матча, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Мемфис Депай может перейти в «Жирону» в следующее трансферное окно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Станислав Степчук не советует Джону Фьюри смотреть бой
Украинский вратарь провел четыре последних матча чемпионата в запасе