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  4. Садио Мане может стать одноклубником звезд сборной Украины
Саудовская Аравия
15 мая 2024, 11:10 |
487
0

Садио Мане может стать одноклубником звезд сборной Украины

«Жирона» оценивает трансфер звездного вингера

15 мая 2024, 11:10 |
487
0
Садио Мане может стать одноклубником звезд сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Каталонская «Жирона» начала планировать трансферы на следующее лето.

По информации Todo Fichajes, каталонцы серьезно рассматривают трансфер экс-игрока «Ливерпуля» Садио Мане, который сейчас защищает цвета саудовского клуба «Аль-Наср». Руководство «Жироны» считает, что приобретение такого опытного игрока как Мане поможет каталонскому клубу удачно дебютировать в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Мане во всех турнирах провел за «Аль-Наср» 42 матча, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мемфис Депай может перейти в «Жирону» в следующее трансферное окно.

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Садио Мане Жирона Аль-Наср Эр-Рияд трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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