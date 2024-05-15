Садио Мане может стать одноклубником звезд сборной Украины

Каталонская «Жирона» начала планировать трансферы на следующее лето.

По информации Todo Fichajes, каталонцы серьезно рассматривают трансфер экс-игрока «Ливерпуля» Садио Мане, который сейчас защищает цвета саудовского клуба «Аль-Наср». Руководство «Жироны» считает, что приобретение такого опытного игрока как Мане поможет каталонскому клубу удачно дебютировать в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Мане во всех турнирах провел за «Аль-Наср» 42 матча, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мемфис Депай может перейти в «Жирону» в следующее трансферное окно.