Иван БАЛАН: «В финале Кубка Украины буду болеть за Ворсклу»

В удивительно насыщенной тренерской карьере украинского специалиста Ивана Балана было немало знаковых событий. Одно из них - выигрыш Кубка Украины с полтавской «Ворсклой» по итогам сезона-2008/09, когда в финале розыгрыша был обыгран донецкий «Шахтер» - 1:0. Балан был тогда ассистентом главного тренера ворсклян Николая Павлова, с которым до и после работы в Полтаве работал в Мариуполе. С тех пор прошло много времени, однако с любимой игрой Иван Дмитриевич, которому вскоре исполнится 75, не порывает до сих пор.

В разгар 2022 года судьба занесла его в Грузию, где он трудится тренером-консультантом в клубе «Колхети 1913» из Поти.

Накануне очередной дуэли «Ворсклы» и «Шахтера» в решающем матче за почетный трофей Балан поделился своими ожиданиями со Sport.ua.

– Будете ли наблюдать за финальным поединком Кубка Украины?

– Конечно-конечно. Вдруг полтавская команда снова преподнесет сюрприз. Хотя все думают, что будет иначе. Но мы с «Ворсклой» в 2009-м доказали, что все может быть по-другому. Вот и получилось так, как мы хотели. Так теперь за кого я должен болеть – за «Шахтер»? Нет, конечно же, за «Ворсклу». У «Шахтера» же, впрочем, как и у киевского «Динамо», столько титулов, что им все это уже некуда складывать (улыбается). А хотелось бы, чтобы у Сергея Долганского и у его команды все получилось, и у каждой команды было разных званий и призов понемногу. Чтобы почувствовать, что же это такое - победа над грандом в такой важной игре. Один раз «Ворскла» может же «стрельнуть». Мяч круглый, поле зеленое. А как оно будет – увидим. Получится у полтавчан победить – молодцы, не получится – тоже молодцы, ведь сумели попасть в финал.

– Как дела у вашего нынешнего клуба – «Колхети 1913»?

– Все нормально. В Грузии я нахожусь уже два года. За это время «Колхети 1913» из третьей лиги вышел во вторую, а затем из второй напрямую вышел в высшую. Сейчас наша команда находится в середине турнирной таблицы. Как для новичка элиты это нормально. Главное, чтобы не хуже.

– Ваша роль за эти годы не изменилась?

– Нет. С самого начала в потинском клубе я работал тренером-консультантом, так в этой роли и остался. А вот на должности главного тренера изменения были уже дважды. За время моего пребывания в «Колхети 1913» уже третий наставник. До этого был известный по выступлениям в запорожском «Металлурге» Давид Квирквелия. В Поти он был уже третий сезон, поэтому у него уже сил не хватает - поэтому взял паузу.

Напомним, что в среду 15 мая в Ровно на стадионе «Авангард» состоится финал Кубка Украины по футболу сезона 2023-2024 годов. Второй раз за всю историю турнира в решающем матче встретятся «Шахтер» и «Ворскла».