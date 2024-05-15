Юрий МОРОЗ: «Из-за травмы в сборную не смог приехать хавбек Динамо»
Коуч сборной U-17 рассказал, что Владимир Озимай не сыграет на Евро-2024 U-17
Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз считает, что на чемпионате Европы U-17 решающей является каждая игра.
12 мая юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2007 г.р.) отправилась на Кипр, где с 20 мая по 5 июня пройдет финальная часть Евро-2024 U-17.
О перспективах и планах сине-желтых на турнире рассказал главный тренер команды Юрий Мороз.
– Юрий Леонтьевич, как настроение перед чемпионатом Европы, если, конечно, не учитывать то, что в стране идет война?
– Действительно, война – это самый большой минус этой ситуации. Но мы верим в то, что скоро справедливость победит. А что касается команды, то все ребята настроены положительно и хотят показать все свои лучшие качества.
– До старта Евро команда будет неделю подготовки, это роскошь, опять же, в такое нелегкое для страны время?
– Мы этому рады. За это могу только поблагодарить руководство УАФ, что пошло нам навстречу, это много значит. Также хочу поблагодарить за подготовку футболистов клубы, чьи представители есть в нашей национальной команде.
– За неделю, которая будет в вашем распоряжении, на чем будет сделан акцент при подготовке к турниру?
– Хочется охватить все, но мы понимаем, что это невозможно. Несмотря на это, мы очень надеемся, что всем требованиям ребята отнесутся с пониманием и выдадут свой максимум.
– Половина нашего состава представляет европейские клубы. Вы выбрали лучших?
– К сожалению, есть потери. Но это не касается легионеров. Из-за травмы не смог приехать полузащитник киевского Динамо Владимир Озимай, на которого мы очень рассчитывали. А в остальном, считаю, сегодня это оптимальный состав нынешней сборной Украины.
– Что скажете о будущих соперниках по группе?
– Не буду конкретизировать, но могу точно сказать, что, изучая оппонентов, я заключил, что каждая из сборных в нашей группе может преподнести сюрприз. Кто будет лучшим, покажут сами поединки. У каждого из соперников примерно одинаковые шансы на успех. Сборная Украины должна быть готова к тому, чтобы в каждой игре проявлять свои лучшие качества, только так мы сможем добиться высоких результатов.
– Какая главная задача стоит перед командой?
– Как бы это ни банально звучало, но мы хотим побеждать в каждой игре. Финальная часть Евро отличается от квалификации или элит-раунда, здесь очень важна психологическая устойчивость, должно быть хорошее функциональное состояние, при этом я уже не говорю о желании и настроении команды. В таких турнирах каждая игра решающая. Мне бы очень хотелось, чтобы ребята прониклись нашими идеями и подарили хоть немного радости украинскому народу в столь сложное время.
Состав юношеской сборной Украины U-17
Вратари: Назар Макаренко («Днепр-1»), Александр Петренко («Байер», Германия), Илья Волошин («Реал», Испания).
Защитники: Алексей Рыбак, Демьян Третяк (оба – «Динамо» Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – «Шахтер» Донецк), Максим Баршак («Рух» Львов), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Дмитрий Стрельчук («Бавария», Германия), Дмитрий Варивода («Адмира», Австрия).
Полузащитники: Павел Люсин, Богдан Редушко (оба – «Динамо» Киев), Назар Бондарь («Движение» Львов), Евгений Гармаш («Шахтер» Донецк), Богдан Оличенко («Бавария», Германия), Александр Сорока («Гент» , Бельгия), Богдан Попов («Эмполи», Италия), Александр Драган («Аталанта», Италия), Андре Вакулюк («Бенфика», Португалия).
Нападающие: Иван Денисов («Рух» Львов), Артем Степанов («Байер», Германия), Дмитрий Богданов («Динамо» Дрезден, Германия), Никита Кривцов («Кельн», Германия).
Финальный турнир Евро-2024 U-17
- Группа А: Кипр, Украина, Сербия, Чехия.
- Группа В: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс.
- Группа С: Италия, Швеция, Словакия, Польша.
- Группа D: Франция, Португалия, Испания, Англия.
Группа А
1-й тур, 20.05.2024
- 18:00. Сербия – Украина (Паралимни)
- 20:30. Кипр – Чехия (Ларнака)
2-й тур, 23.05.2024
- 18:00. Украина – Чехия (Паралимни)
- 20:30. Кипр – Сербия (Ларнака)
3-й тур, 26.05.2024
- 20:30. Украина – Кипр (Ларнака)
- 20:30. Чехия – Сербия (Ларнака)
1/4 финала
29.05.2024
- 1. А1 – В2 (17:30 или 20:00, Ларнака)
- 2. В1 – А2 (17:30 или 20:00, Ларнака)
30.05.2024
- 3. С1 – D2 (18:00 или 20:30, Ларнака)
- 4. D1 – С2 (18:00 или 20:30, Ларнака)
1/2 финала, 02.06.2024
- 5. Победитель 1 – победитель 3 (18:00 или 20:30, Ларнака)
- 6. Победитель 2 – победитель 4 (18:00 или 20:30, Ларнака)
Финал. 05.06.2024
- Победитель 5 – победитель 6 (20:30, Лимассол)
Время начала матчей – киевское.
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