Юрий МОРОЗ: «Из-за травмы в сборную не смог приехать хавбек Динамо»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз считает, что на чемпионате Европы U-17 решающей является каждая игра.

12 мая юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2007 г.р.) отправилась на Кипр, где с 20 мая по 5 июня пройдет финальная часть Евро-2024 U-17.

О перспективах и планах сине-желтых на турнире рассказал главный тренер команды Юрий Мороз.

– Юрий Леонтьевич, как настроение перед чемпионатом Европы, если, конечно, не учитывать то, что в стране идет война?

– Действительно, война – это самый большой минус этой ситуации. Но мы верим в то, что скоро справедливость победит. А что касается команды, то все ребята настроены положительно и хотят показать все свои лучшие качества.

– До старта Евро команда будет неделю подготовки, это роскошь, опять же, в такое нелегкое для страны время?

– Мы этому рады. За это могу только поблагодарить руководство УАФ, что пошло нам навстречу, это много значит. Также хочу поблагодарить за подготовку футболистов клубы, чьи представители есть в нашей национальной команде.

– За неделю, которая будет в вашем распоряжении, на чем будет сделан акцент при подготовке к турниру?

– Хочется охватить все, но мы понимаем, что это невозможно. Несмотря на это, мы очень надеемся, что всем требованиям ребята отнесутся с пониманием и выдадут свой максимум.

– Половина нашего состава представляет европейские клубы. Вы выбрали лучших?

– К сожалению, есть потери. Но это не касается легионеров. Из-за травмы не смог приехать полузащитник киевского Динамо Владимир Озимай, на которого мы очень рассчитывали. А в остальном, считаю, сегодня это оптимальный состав нынешней сборной Украины.

– Что скажете о будущих соперниках по группе?

– Не буду конкретизировать, но могу точно сказать, что, изучая оппонентов, я заключил, что каждая из сборных в нашей группе может преподнести сюрприз. Кто будет лучшим, покажут сами поединки. У каждого из соперников примерно одинаковые шансы на успех. Сборная Украины должна быть готова к тому, чтобы в каждой игре проявлять свои лучшие качества, только так мы сможем добиться высоких результатов.

– Какая главная задача стоит перед командой?

– Как бы это ни банально звучало, но мы хотим побеждать в каждой игре. Финальная часть Евро отличается от квалификации или элит-раунда, здесь очень важна психологическая устойчивость, должно быть хорошее функциональное состояние, при этом я уже не говорю о желании и настроении команды. В таких турнирах каждая игра решающая. Мне бы очень хотелось, чтобы ребята прониклись нашими идеями и подарили хоть немного радости украинскому народу в столь сложное время.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Назар Макаренко («Днепр-1»), Александр Петренко («Байер», Германия), Илья Волошин («Реал», Испания).

Защитники: Алексей Рыбак, Демьян Третяк (оба – «Динамо» Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – «Шахтер» Донецк), Максим Баршак («Рух» Львов), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Дмитрий Стрельчук («Бавария», Германия), Дмитрий Варивода («Адмира», Австрия).

Полузащитники: Павел Люсин, Богдан Редушко (оба – «Динамо» Киев), Назар Бондарь («Движение» Львов), Евгений Гармаш («Шахтер» Донецк), Богдан Оличенко («Бавария», Германия), Александр Сорока («Гент» , Бельгия), Богдан Попов («Эмполи», Италия), Александр Драган («Аталанта», Италия), Андре Вакулюк («Бенфика», Португалия).

Нападающие: Иван Денисов («Рух» Львов), Артем Степанов («Байер», Германия), Дмитрий Богданов («Динамо» Дрезден, Германия), Никита Кривцов («Кельн», Германия).

Финальный турнир Евро-2024 U-17

Группа А: Кипр, Украина , Сербия, Чехия.

, Сербия, Чехия. Группа В: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс.

Группа С: Италия, Швеция, Словакия, Польша.

Группа D: Франция, Португалия, Испания, Англия.

Группа А

1-й тур, 20.05.2024

18:00. Сербия – Украина (Паралимни)

(Паралимни) 20:30. Кипр – Чехия (Ларнака)

2-й тур, 23.05.2024

18:00. Украина – Чехия (Паралимни)

– Чехия (Паралимни) 20:30. Кипр – Сербия (Ларнака)

3-й тур, 26.05.2024

20:30. Украина – Кипр (Ларнака)

– Кипр (Ларнака) 20:30. Чехия – Сербия (Ларнака)

1/4 финала

29.05.2024

1. А1 – В2 (17:30 или 20:00, Ларнака)

2. В1 – А2 (17:30 или 20:00, Ларнака)

30.05.2024

3. С1 – D2 (18:00 или 20:30, Ларнака)

4. D1 – С2 (18:00 или 20:30, Ларнака)

1/2 финала, 02.06.2024

5. Победитель 1 – победитель 3 (18:00 или 20:30, Ларнака)

6. Победитель 2 – победитель 4 (18:00 или 20:30, Ларнака)

Финал. 05.06.2024

Победитель 5 – победитель 6 (20:30, Лимассол)

Время начала матчей – киевское.