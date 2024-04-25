Утвержден календарь сборной Украины U-17 на чемпионате Европы 2024

Юношеская сборная Украины U-17 примет участие в Евро-2024 U-17, который будет проходить на Кипре с 20 мая по 5 июня.

Официально утвержден календарь матчей на чемпионате Европы 2024

Евро-2024 U-17. Групповой раунд

Группа А: Кипр, Украина , Сербия, Чехия

, Сербия, Чехия Группа В: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс

Группа С: Италия, Швеция, Словакия, Польша

Группа D: Франция, Португалия, Испания, Англия

1-й тур, 20.05.2024

18:00. Сербия – Украина (Паралимни)

(Паралимни) 20:30. Кипр – Чехия (Ларнака)

2-й тур, 23.05.2024

18:00. Украина – Чехия (Паралимни)

– Чехия (Паралимни) 20:30. Кипр – Сербия (Ларнака)

3-й тур, 26.05.2024

20:30. Украина – Кипр (Ларнака)

– Кипр (Ларнака) 20:30. Чехия – Сербия (Ларнака)

Время начала матчей – киевское.