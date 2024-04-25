Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Утвержден календарь сборной Украины U-17 на чемпионате Европы 2024
Молодежные турниры
25 апреля 2024, 02:41 | Обновлено 25 апреля 2024, 02:57
33
0

Утвержден календарь сборной Украины U-17 на чемпионате Европы 2024

Соперниками сине-желтых станут команды Сербии, Чехии, Кипра

25 апреля 2024, 02:41 | Обновлено 25 апреля 2024, 02:57
33
0
Утвержден календарь сборной Украины U-17 на чемпионате Европы 2024
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 примет участие в Евро-2024 U-17, который будет проходить на Кипре с 20 мая по 5 июня.

Официально утвержден календарь матчей на чемпионате Европы 2024

Евро-2024 U-17. Групповой раунд

  • Группа А: Кипр, Украина, Сербия, Чехия
  • Группа В: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс
  • Группа С: Италия, Швеция, Словакия, Польша
  • Группа D: Франция, Португалия, Испания, Англия

1-й тур, 20.05.2024

  • 18:00. Сербия – Украина (Паралимни)
  • 20:30. Кипр – Чехия (Ларнака)

2-й тур, 23.05.2024

  • 18:00. Украина – Чехия (Паралимни)
  • 20:30. Кипр – Сербия (Ларнака)

3-й тур, 26.05.2024

  • 20:30. Украина – Кипр (Ларнака)
  • 20:30. Чехия – Сербия (Ларнака)

Время начала матчей – киевское.

По теме:
В Киеве состоялся семинар для арбитров соревнований ПФЛ
Источник: клубы УПЛ поддержали идею премирования арбитров
УАФ сообщила о расследовании по матчу УПЛ Минай – Динамо
сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу U-17 Украина - Чехия Украинская ассоциация футбола Сербия - Украина Украина - Кипр сборная Сербии по футболу U-17 сборная Кипра по футболу U-17 сборная Чехии по футболу U-17 календарь даты и время матчей
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Футбол | 24 апреля 2024, 12:20 18
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?

Колумнисту Sport.ua Алексею Сливченко не понравилось одно из последних высказываний легенды «Реала»

Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика
Футбол | 24 апреля 2024, 14:37 6
Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика
Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика

Форвард «Жироны» может продолжить карьеру в «Наполи»

Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24.04.2024, 21:01
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В Челси принято решение о будущем Мудрика
Футбол | 24.04.2024, 19:01
В Челси принято решение о будущем Мудрика
В Челси принято решение о будущем Мудрика
Вулвз – Борнмут – 0:1. Мяч защитника с украинскими корнями отменили. Видео
Футбол | 25.04.2024, 02:30
Вулвз – Борнмут – 0:1. Мяч защитника с украинскими корнями отменили. Видео
Вулвз – Борнмут – 0:1. Мяч защитника с украинскими корнями отменили. Видео
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мне сказали готовиться». Джошуа надеется на бой с Фьюри вместо Усика
«Мне сказали готовиться». Джошуа надеется на бой с Фьюри вместо Усика
23.04.2024, 11:51 5
Бокс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
23.04.2024, 23:59 85
Футбол
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
23.04.2024, 20:17
Футбол
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
23.04.2024, 00:12 10
Футбол
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
24.04.2024, 07:31 2
Футбол
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
23.04.2024, 13:45 32
Футбол
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
24.04.2024, 17:24 4
Футбол
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
23.04.2024, 07:51 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем