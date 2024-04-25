Молодежные турниры25 апреля 2024, 02:41 | Обновлено 25 апреля 2024, 02:57
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Утвержден календарь сборной Украины U-17 на чемпионате Европы 2024
Соперниками сине-желтых станут команды Сербии, Чехии, Кипра
25 апреля 2024, 02:41 | Обновлено 25 апреля 2024, 02:57
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Юношеская сборная Украины U-17 примет участие в Евро-2024 U-17, который будет проходить на Кипре с 20 мая по 5 июня.
Официально утвержден календарь матчей на чемпионате Европы 2024
Евро-2024 U-17. Групповой раунд
- Группа А: Кипр, Украина, Сербия, Чехия
- Группа В: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс
- Группа С: Италия, Швеция, Словакия, Польша
- Группа D: Франция, Португалия, Испания, Англия
1-й тур, 20.05.2024
- 18:00. Сербия – Украина (Паралимни)
- 20:30. Кипр – Чехия (Ларнака)
2-й тур, 23.05.2024
- 18:00. Украина – Чехия (Паралимни)
- 20:30. Кипр – Сербия (Ларнака)
3-й тур, 26.05.2024
- 20:30. Украина – Кипр (Ларнака)
- 20:30. Чехия – Сербия (Ларнака)
Время начала матчей – киевское.
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