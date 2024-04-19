В УАФ рассказали, как приобрести билеты на матчи Украины на Евро-2024 U-17

Юношеская сборная Украины U-17 примет участие в Евро-2024 U-17, который будет проходить на Кипре с 20 мая по 5 июня.

Для покупки билетов на матчи с участием юношеской сборной Украины U-17 необходимо перейти по ссылке.

Стоимость билета на матчи группового раунда и 1/2 финала – 5 евро, на финальный поединок – 7 евро. Стоимость детского билета (до 14 лет) – 1 евро.

Билеты в зону гостеприимства на матчи группового этапа стоят 30 евро, 1/2 финала – 40 евро, на финальный поединок – 50 евро.

В УАФ просят при покупке билетов указывать электронные адреса и контактную информацию. Все билеты – электронные, надо распечатывать их заранее.

Календарь матчей сборной Украины в групповом раунде Евро-2024 U-17

20.05.2024. 18:00. Сербия – Украина (Паралимни)

23.05.2024. 18:00. Украина – Чехия (Паралимни)

26.05.2024. 20:30. Украина – Кипр (Ларнака)

Время начала матчей – киевское.