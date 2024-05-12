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Молодежные турниры
12 мая 2024, 13:16 | Обновлено 12 мая 2024, 14:07
1579
2

Половина состава – легионеры. Известна заявка Украины на Евро-2024 (U-17)

В список вошли фамилии 24 футболистов

12 мая 2024, 13:16 | Обновлено 12 мая 2024, 14:07
1579
2
Половина состава – легионеры. Известна заявка Украины на Евро-2024 (U-17)
УАФ. Юрий Мороз

Главный тренер юношеской сборной Украины U17 Юрий Мороз определился со списком футболистов, которые сыграют в составе «желто-синих» в финальной части Евро-2024.

Напомним, турнир состоится с 20 мая по 5 июня на Кипре, матчи будут проходить на шести стадионах в Ахне, Ларнаке, Паралимни и Лимассоле. «Сине-желтые» попали в группу А, где сыграют с Сербией (20 мая), Чехией (23 мая) и Кипром (26 мая).

В заявку сборной Украины вошли фамилии 24 футболистов. Наибольшее представительство у киевского «Динамо» – 4 игрока, по три представителя у «Шахтера» и «Руха». Ровно половина из заявки, 12 футболистов, представляют иностранные клубы.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Назар Макаренко («Днепр-1» Днепр), Александр Петренко («Байер», Германия), Илья Волошин («Реал», Испания).

Защитники: Алексей Рыбак, Демьян Третяк (оба – «Динамо» Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – «Шахтер» Донецк), Максим Баршак («Рух» Львов), Кирилл Дегтярь («Металлист» Харьков), Дмитрий Стрельчук («Бавария», Германия), Дмитрий Варивода («Адмира», Австрия).

Полузащитники: Павел Люсин, Богдан Редушко (оба – «Динамо» Киев), Назар Бондарь («Рух» Львов), Евгений Гармаш («Шахтер» Донецк), Богдан Оличенко («Бавария», Германия), Александр Сорока («Гент», Бельгия), Богдан Попов («Эмполи», Италия), Александр Драган («Аталанта», Италия), Андре Вакулюк («Бенфика», Португалия).

Нападающие: Иван Денисов («Рух» Львов), Артем Степанов («Байер», Германия), Дмитрий Богданов («Динамо» Д, Германия), Никита Кривцов («Кельн», Германия)

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Юрій Вишневський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Vbolivalnyk-Peter
А то нічого, що з Руху викликано стільки ж гравців, як із Шахтаря. То чому у заголовку про це навіть не згадується, причому Рухівці то грати точно будуть, а частина динамівців та шахтарів - статисти, і в складі вони тільки через те, бо так треба....
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Gargantua
12 легионеров.
Реалии времени.
Украинцы как и мечтали перебираются в Европу.
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