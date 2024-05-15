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Испания
15 мая 2024, 00:51 | Обновлено 15 мая 2024, 00:53
1242
2

Вопрос о финале ЛЧ закрыт? Анчелотти расхвали Куртуа после 10 сейвов

«Реал» разгромил «Алавес» со счетом 5:0

15 мая 2024, 00:51 | Обновлено 15 мая 2024, 00:53
1242
2
Вопрос о финале ЛЧ закрыт? Анчелотти расхвали Куртуа после 10 сейвов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Ворота «сливочных» в этом матче защищал Тибо Куртуа, совершивший 10 сейвов.

Во время матча наставник «Реала» Карло Анчелотти был в восторге от сейвов бельгийского вратаря.

«Нет никого, кто лучше Тибо. Он лучший вратарь в мире», – сказал Анчелотти.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Реал - Алавес Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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naverland
Несомненно Куртуа доказал сегодня что он лучший в мире. 
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Viktor Shuper
якщо Лунін не вийде в фіналі ЛЧ це буде відвертий плювок у обличчя Луніна. по суті, якби не кілька його топових матчів, то Реалу не було би у фіналі. Куртуа для Реалу в цій ЛЧ нічого не зробив через травму. якщо вийде у фіналі Куртуа - Луніну треба йти з Реалу і не думати навіть
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