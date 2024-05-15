Вопрос о финале ЛЧ закрыт? Анчелотти расхвали Куртуа после 10 сейвов

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Ворота «сливочных» в этом матче защищал Тибо Куртуа, совершивший 10 сейвов.

Во время матча наставник «Реала» Карло Анчелотти был в восторге от сейвов бельгийского вратаря.

«Нет никого, кто лучше Тибо. Он лучший вратарь в мире», – сказал Анчелотти.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.