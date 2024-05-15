Лунин оценил игру Куртуа, который вытеснил его из стартового состава Реала

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.

Украинский вратарь Андрей Лунин снова уступил место в стартовом составе бельгийскому вратарю Тибо Куртуа, совершившему в матче 10 сейвов. Андрей оценил сейвы Тибо в этом поединке.

«Я поражен игрой Куртуа сегодня, Тибо достаточно большой и он занимает много места в воротах, что помогает вытягивать такие удары», – отметил Лунин.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.