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  4. Лунин оценил игру Куртуа, который вытеснил его из стартового состава Реала
Испания
15 мая 2024, 01:15 |
494
0

Лунин оценил игру Куртуа, который вытеснил его из стартового состава Реала

Украинский вратарь провел четыре последних матча чемпионата в запасе

15 мая 2024, 01:15 |
494
0
Лунин оценил игру Куртуа, который вытеснил его из стартового состава Реала
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.

Украинский вратарь Андрей Лунин снова уступил место в стартовом составе бельгийскому вратарю Тибо Куртуа, совершившему в матче 10 сейвов. Андрей оценил сейвы Тибо в этом поединке.

«Я поражен игрой Куртуа сегодня, Тибо достаточно большой и он занимает много места в воротах, что помогает вытягивать такие удары», – отметил Лунин.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал - Алавес
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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