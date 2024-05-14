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  4. Минай просил заменить судью матча против Ворсклы
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 14:45 |
503
4

Минай просил заменить судью матча против Ворсклы

Назарий Дёрдь – сын сотрудника «Миная»

14 мая 2024, 14:45 |
503
4
Минай просил заменить судью матча против Ворсклы
ФК Минай. Назарий Дердь

В 28-м туре УПЛ «Минай» при неоднозначном судействе на последних минутах в драматичном матче на выезде обыграл «Ворсклу» со счетом 3:2. Позже ряд украинских СМИ обратили внимание на то, что главный арбитр матча Назарий Дёрдь является сыном сотрудника «Миная» Вадима Дёрдя, спортивного директора женской команды закарпатского клуба.

Сегодня стало известно о том, что «Минай» в письме от 8 мая просил УАФ заменить арбитра матча против «Ворсклы», однако просьба клуба была проигнорирована.

«ФК «Минай» высоко оценивает работу и профессиональные качества Назария Дёрдя и считает его одним из самых перспективных арбитров Украины.

Но Назарий Дёрдь одновременно является родным сыном спортивного директора женской футбольной команды ФК «Минай» Вадима Дёрдя. Поэтому, во избежание домыслов о «конфликте интересов» со стороны других клубов УПЛ, просим назначить Назария Дёрдя на другой матч 28 тура УПЛ», – сказано в письме.

Напомним, победный гол «Миная» в матче с «Ворсклой» был забит на 90+8-й минуте с сомнительного пенальти за игру рукой Артема Челядина. Арбитр ВАР Юрий Иванов пригласил Дёрдя к просмотру видеоповтора, но рефери своего решения не изменил.

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Минай Ворскла Полтава Ворскла - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейские назначения судейство судьи (арбитры) Комитет арбитров УАФ
Олег Дидух Источник: UA-Football
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Комментарии 5
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Выталкиватель парашутистов
Если слухи о том, что матч был договорным,то тогда становится понятным, почему игрок Ворсклы оба раза пробил во вратаря. Это для тех. кто в танке...
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0
Valentyn
Це реально на лист наклали печатку та підпис вирізану з іншого докуемнту?
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0
New Zealander
В той же час цей Назарій Дьордь дуже старався щоб не було підозри про конфлікт інтересів, а тому призначив повторне пенальті у ворота Минаю - наказав перебити пенальті  (хоча насправді там був епізод, що називається "на розсуд арбітра"  - деякі арбітри в такому випадку не призначають перебиття)
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-1
Выталкиватель парашутистов
Не смешите мои тапочки... Это все понты для народа, точнее - лохов. Верю, что Минай мог отправить такое письмо в КА УАФ, для отвода глаз. Еще за пару дней поползли слухи, что Ворскла будет сдавать игру Минаю, и будут это делать красиво и с интригой. Чтобы не произошло никаких неожиданностей, и был поставлен именно такой арбитр, тут даже ежики все понимают...  Теперь посмотрим, как немотивированный  Кравбасс  будет героически проигрывать Минаю, хотя это и будет стоить очень приличных денег. Но может так получиться, что эта игра уже тогда ничего решать не будет для Миная, конкуренты на вылет тоже ребята не из-за угла и не пальцем деланные.
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-2
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