Минай просил заменить судью матча против Ворсклы

В 28-м туре УПЛ «Минай» при неоднозначном судействе на последних минутах в драматичном матче на выезде обыграл «Ворсклу» со счетом 3:2. Позже ряд украинских СМИ обратили внимание на то, что главный арбитр матча Назарий Дёрдь является сыном сотрудника «Миная» Вадима Дёрдя, спортивного директора женской команды закарпатского клуба.

Сегодня стало известно о том, что «Минай» в письме от 8 мая просил УАФ заменить арбитра матча против «Ворсклы», однако просьба клуба была проигнорирована.

«ФК «Минай» высоко оценивает работу и профессиональные качества Назария Дёрдя и считает его одним из самых перспективных арбитров Украины.

Но Назарий Дёрдь одновременно является родным сыном спортивного директора женской футбольной команды ФК «Минай» Вадима Дёрдя. Поэтому, во избежание домыслов о «конфликте интересов» со стороны других клубов УПЛ, просим назначить Назария Дёрдя на другой матч 28 тура УПЛ», – сказано в письме.

Напомним, победный гол «Миная» в матче с «Ворсклой» был забит на 90+8-й минуте с сомнительного пенальти за игру рукой Артема Челядина. Арбитр ВАР Юрий Иванов пригласил Дёрдя к просмотру видеоповтора, но рефери своего решения не изменил.