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Франция
14 мая 2024, 07:13 | Обновлено 14 мая 2024, 07:20
576
0

Кулаки возымели действие? Мбаппе вспомнил о президенте ПСЖ

Нападающий – об уходе из парижского клуба

14 мая 2024, 07:13 | Обновлено 14 мая 2024, 07:20
576
0
Кулаки возымели действие? Мбаппе вспомнил о президенте ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился взглядом на будущее в свете своего ухода из парижского клуба. Кроме этого, он наконец-таки упомянул в своих словах президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.

«Следующая глава моей карьеры будет очень захватывающей. Я собираюсь открыть для себя что-то новое. И это то, что делает меня счастливым.

Мой отец хотел, чтобы я вошел в историю Лиги 1, прежде чем покину ее. Это был долгий путь, и я рад, что проделал его. Я благодарю всех людей в клубе и президента. Буду скучать. Но я ухожу с высоко поднятой головой», – заявил Мбаппе.

Напомним, Килиан Мбаппе уведомил, что покинет «ПСЖ» по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что видеообращение форварда, в котором он сообщил об уходе из клуба, не понравилось президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи. Якобы перед матчем Лиги 1 против «Тулузы» Аль-Хелаифи и Мбаппе даже подрались на этой почве.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Нассер Аль-Хелаифи
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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