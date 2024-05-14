Кулаки возымели действие? Мбаппе вспомнил о президенте ПСЖ

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился взглядом на будущее в свете своего ухода из парижского клуба. Кроме этого, он наконец-таки упомянул в своих словах президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.

«Следующая глава моей карьеры будет очень захватывающей. Я собираюсь открыть для себя что-то новое. И это то, что делает меня счастливым.

Мой отец хотел, чтобы я вошел в историю Лиги 1, прежде чем покину ее. Это был долгий путь, и я рад, что проделал его. Я благодарю всех людей в клубе и президента. Буду скучать. Но я ухожу с высоко поднятой головой», – заявил Мбаппе.

Напомним, Килиан Мбаппе уведомил, что покинет «ПСЖ» по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что видеообращение форварда, в котором он сообщил об уходе из клуба, не понравилось президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи. Якобы перед матчем Лиги 1 против «Тулузы» Аль-Хелаифи и Мбаппе даже подрались на этой почве.