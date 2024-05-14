Кулаки возымели действие? Мбаппе вспомнил о президенте ПСЖ
Нападающий – об уходе из парижского клуба
Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился взглядом на будущее в свете своего ухода из парижского клуба. Кроме этого, он наконец-таки упомянул в своих словах президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.
«Следующая глава моей карьеры будет очень захватывающей. Я собираюсь открыть для себя что-то новое. И это то, что делает меня счастливым.
Мой отец хотел, чтобы я вошел в историю Лиги 1, прежде чем покину ее. Это был долгий путь, и я рад, что проделал его. Я благодарю всех людей в клубе и президента. Буду скучать. Но я ухожу с высоко поднятой головой», – заявил Мбаппе.
Напомним, Килиан Мбаппе уведомил, что покинет «ПСЖ» по окончании текущего сезона.
Ранее сообщалось, что видеообращение форварда, в котором он сообщил об уходе из клуба, не понравилось президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи. Якобы перед матчем Лиги 1 против «Тулузы» Аль-Хелаифи и Мбаппе даже подрались на этой почве.
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