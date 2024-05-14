Дмитрий РИЗНЫК: «Хотелось порадоваться, но брат погиб на войне»

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) и чемпионство в УПЛ:

«Эмоции такие были. Хотелось порадоваться, но у меня такая ситуация в семье. Может, знаете, у меня брат погиб на войне. Он не дождался. Мы с ним говорили об этом прежде, чем он погиб. Поэтому для меня это было эмоционально очень тяжело. Да, через брата. Может, он там и видел эту победу.

Минуты молчания – конечно, это напоминание, что у нас идет война. Наши ребята на передовой. Мы бы не собрались и не сыграли этот матч. Спасибо всем военным, которые позволяют нам играть и существовать как нация.

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Это конец чемпионата. Каждая игра была ответственной, потому что не можем терять очки. Держали дистанцию 4 очка. Все решилось, слава Богу, в нашу пользу, стали чемпионами. Команда становилась чемпионом не раз, поэтому у нас большой опыт был. Лично я не переживал, знал, что у нас команда очень сильная, был в них уверен.

Финал Кубка Украины – матч против Ворсклы, моей бывшей команды. У меня теплое отношение к ней, но это разные команды, это футбол – в нем друзей не бывает. За полем теплые слова, но каждый хочет поднять Кубок. Будем играть на победу.

Стычка в конце матча с Динамо? Сыграли эмоции. Все хотели выиграть. Это обычное Классико в Украине. В каждом матче всегда были какие-то стычки. Конкуренция? Настраиваемся сейчас на Кубок, а дальше тренер будет решать, кого ставить».