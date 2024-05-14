Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Хотелось порадоваться, но брат погиб на войне»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 04:43 | Обновлено 14 мая 2024, 05:58
337
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Хотелось порадоваться, но брат погиб на войне»

Голкипер «Шахтера» прокомментировал победу над «Динамо» и чемпионство

14 мая 2024, 04:43 | Обновлено 14 мая 2024, 05:58
337
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Хотелось порадоваться, но брат погиб на войне»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) и чемпионство в УПЛ:

«Эмоции такие были. Хотелось порадоваться, но у меня такая ситуация в семье. Может, знаете, у меня брат погиб на войне. Он не дождался. Мы с ним говорили об этом прежде, чем он погиб. Поэтому для меня это было эмоционально очень тяжело. Да, через брата. Может, он там и видел эту победу.

Минуты молчания – конечно, это напоминание, что у нас идет война. Наши ребята на передовой. Мы бы не собрались и не сыграли этот матч. Спасибо всем военным, которые позволяют нам играть и существовать как нация.

Это конец чемпионата. Каждая игра была ответственной, потому что не можем терять очки. Держали дистанцию 4 очка. Все решилось, слава Богу, в нашу пользу, стали чемпионами. Команда становилась чемпионом не раз, поэтому у нас большой опыт был. Лично я не переживал, знал, что у нас команда очень сильная, был в них уверен.

Финал Кубка Украины – матч против Ворсклы, моей бывшей команды. У меня теплое отношение к ней, но это разные команды, это футбол – в нем друзей не бывает. За полем теплые слова, но каждый хочет поднять Кубок. Будем играть на победу.

Стычка в конце матча с Динамо? Сыграли эмоции. Все хотели выиграть. Это обычное Классико в Украине. В каждом матче всегда были какие-то стычки. Конкуренция? Настраиваемся сейчас на Кубок, а дальше тренер будет решать, кого ставить».

По теме:
Владислав КАБАЕВ: «Сами виноваты, что потеряли много очков осенью»
Источник: Александрия и Полесье создадут вторые команды
Стал известен первый клуб не из УПЛ, получивший бронирование от мобилизации
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Дмитрий Ризнык российско-украинская война смерть
Николай Степанюк Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Футбол | 13 мая 2024, 07:01 1
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25

12 мая участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировали Болонья, Ювентус и Монако

Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Футбол | 13 мая 2024, 06:22 3
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре

Бельгийский «вратарь» провел в старте последний матч против «Гранады»

Барселона – Реал Сосьедад – 2:0. Ямал и Рафинья. Видео голов и обзор
Футбол | 14.05.2024, 00:50
Барселона – Реал Сосьедад – 2:0. Ямал и Рафинья. Видео голов и обзор
Барселона – Реал Сосьедад – 2:0. Ямал и Рафинья. Видео голов и обзор
Астон Вилла оформила крутой камбек на последних минутах матча с Ливерпулем
Футбол | 14.05.2024, 00:05
Астон Вилла оформила крутой камбек на последних минутах матча с Ливерпулем
Астон Вилла оформила крутой камбек на последних минутах матча с Ливерпулем
Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
Бокс | 13.05.2024, 10:07
Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 36
Футбол
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 3
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
12.05.2024, 07:05 3
Бокс
Матч Кривбасс – Полесье перенесен. Стала известна дата доигрывания поединка
Матч Кривбасс – Полесье перенесен. Стала известна дата доигрывания поединка
12.05.2024, 21:25 2
Футбол
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
12.05.2024, 09:35
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2024, 08:00 1
Хоккей
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
13.05.2024, 08:01 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем