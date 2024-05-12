Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий РИЗНИК: «Шахтер под руководством Пушича – как новейший Феррари»
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 14:14 |
179
4

Дмитрий РИЗНИК: «Шахтер под руководством Пушича – как новейший Феррари»

Голкипер «Шахтера» – о чемпионстве команды

12 мая 2024, 14:14 |
179
4
Дмитрий РИЗНИК: «Шахтер под руководством Пушича – как новейший Феррари»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал завоевание «Горняками» чемпионства в УПЛ:

– Дмитрий, «Шахтер» завоевал долгожданный чемпионский титул. Какие впечатления от этого?
– Это, если честно, для меня первый трофей, в который вложил свои силы, все, что мог, поэтому очень приятно. Тем более команда весь сезон тяжело работала ради этой цели, и мы это сделали. Дальше – Кубок, а потом можно немного расслабиться.

– В чем секрет этой победы и достижения цели?
– В работе и самоотдаче! Мы понимали: если победим «Динамо», то досрочно станем чемпионами, и настраивались и бились друг за друга как железная команда, поэтому достигли цели вместе.

– Какой «Шахтер» под руководством Марино Пушича?
– Если брать из мира автомобилей, то, наверное, как самый новый Феррари.

– Видели, как вы праздновали чемпионство на поле, также очень яркие эмоции были в раздевалке. Расскажи, что вообще происходило?
– Это, знаете, как какая-то сказка, все было, как не на самом деле, но мы выиграли чемпионство, поэтому все радовались и праздновали.

– На 62-й минуте ты совершил великолепный сейв. Помнишь эпизод?
– Честно, я потратил все эмоции, не видел и не помню. Позже, с холодной головой, буду смотреть и разбирать.

– Что хочешь сказать нашим болельщикам?
– Спасибо за терпение, поддержку и за то, что верили в нас. Мы вместе добыли это чемпионство! Поздравляю всех!

По теме:
Черноморец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Шапаренко и Судакову пора уезжать»
Артур РЕМЕНЯК: «Во время тревоги в раздевалке Миная откровенно поговорили»
Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Бокс | 11 мая 2024, 19:11 1
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос

Сенченко уверен, что Василий легко победит оппонента

ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
Футбол | 11 мая 2024, 19:12 10
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти

Судаков реализовал одиннадцатиметровый на 33-й минуте

Черноморец – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 12.05.2024, 13:55
Черноморец – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Калинина проиграла 8-й ракетке мира, не сумев защитить очки за финал в Риме
Теннис | 12.05.2024, 13:57
Калинина проиграла 8-й ракетке мира, не сумев защитить очки за финал в Риме
Калинина проиграла 8-й ракетке мира, не сумев защитить очки за финал в Риме
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Футбол | 11.05.2024, 21:06
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Феррари не Феррари, а дынамку суркисову позорную два раза за сезон укатали! Хотя это соперник так себе...
Ответить
0
Алекс 122
Як йому не соромно  грали як лохи 
Ответить
0
easterly
Після якої букви в слові лопата сміятися?)
Ответить
-1
Keen Vision
Цей Ферарі у Лізі Європи Рено переїхало.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
10.05.2024, 14:24 7
Футбол
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
11.05.2024, 00:14 9
Футбол
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
10.05.2024, 10:27 3
Футбол
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
12.05.2024, 07:11
Футбол
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06 1
Бокс
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
10.05.2024, 19:05 11
Теннис
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 21
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
12.05.2024, 07:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем