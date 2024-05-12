Дмитрий РИЗНИК: «Шахтер под руководством Пушича – как новейший Феррари»
Голкипер «Шахтера» – о чемпионстве команды
Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал завоевание «Горняками» чемпионства в УПЛ:
– Дмитрий, «Шахтер» завоевал долгожданный чемпионский титул. Какие впечатления от этого?
– Это, если честно, для меня первый трофей, в который вложил свои силы, все, что мог, поэтому очень приятно. Тем более команда весь сезон тяжело работала ради этой цели, и мы это сделали. Дальше – Кубок, а потом можно немного расслабиться.
– В чем секрет этой победы и достижения цели?
– В работе и самоотдаче! Мы понимали: если победим «Динамо», то досрочно станем чемпионами, и настраивались и бились друг за друга как железная команда, поэтому достигли цели вместе.
– Какой «Шахтер» под руководством Марино Пушича?
– Если брать из мира автомобилей, то, наверное, как самый новый Феррари.
– Видели, как вы праздновали чемпионство на поле, также очень яркие эмоции были в раздевалке. Расскажи, что вообще происходило?
– Это, знаете, как какая-то сказка, все было, как не на самом деле, но мы выиграли чемпионство, поэтому все радовались и праздновали.
– На 62-й минуте ты совершил великолепный сейв. Помнишь эпизод?
– Честно, я потратил все эмоции, не видел и не помню. Позже, с холодной головой, буду смотреть и разбирать.
– Что хочешь сказать нашим болельщикам?
– Спасибо за терпение, поддержку и за то, что верили в нас. Мы вместе добыли это чемпионство! Поздравляю всех!
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