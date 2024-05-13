Фабио Каннаваро одержал первую тренерскую победу в Серии А

Легендарный экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро одержал свою первую победу в Серии А в качестве тренера. Сегодня его «Удинезе», который он возглавил 22 апреля, в предпоследнем матче 36-го тура на выезде обыграл «Лечче» со счетом 2:0.

До этого на счету Каннаваро были две ничьи (1:1 с «Болоньей» и «Наполи») и поражение 1:2 от «Ромы».

Серия А, 36-й тур

Лечче – Удинезе – 0:2

Голы: Лукка 36, Самарджич 85

«Удинезе» благодаря этой победе набрал 33 очка и выбрался из зоны вылета, которую теперь опережает всего на один балл. «Лечче» остался на 13-м месте.