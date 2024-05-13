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Чемпионат Италии
Лечче
13.05.2024 19:30 – FT 0 : 2
Удинезе
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Италия
13 мая 2024, 22:16 |
520
0

Фабио Каннаваро одержал первую тренерскую победу в Серии А

«Удинезе» обыграл «Лечче»

13 мая 2024, 22:16 |
520
0
Фабио Каннаваро одержал первую тренерскую победу в Серии А
ФК Удинезе. Фабио Каннаваро

Легендарный экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро одержал свою первую победу в Серии А в качестве тренера. Сегодня его «Удинезе», который он возглавил 22 апреля, в предпоследнем матче 36-го тура на выезде обыграл «Лечче» со счетом 2:0.

До этого на счету Каннаваро были две ничьи (1:1 с «Болоньей» и «Наполи») и поражение 1:2 от «Ромы».

Серия А, 36-й тур

Лечче – Удинезе – 0:2
Голы: Лукка 36, Самарджич 85

«Удинезе» благодаря этой победе набрал 33 очка и выбрался из зоны вылета, которую теперь опережает всего на один балл. «Лечче» остался на 13-м месте.

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Удинезе Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу Фабио Каннаваро
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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