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Италия
22 апреля 2024, 16:38 | Обновлено 22 апреля 2024, 17:27
1576
0

ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотого мяча возглавил Удинезе

Фабио Каннаваро заменил Габриэле Чоффи

22 апреля 2024, 16:38 | Обновлено 22 апреля 2024, 17:27
1576
0
ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотого мяча возглавил Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

«Удинезе» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды легендарного Фабио Каннаваро. На этой должности он заменил Габриэле Чоффи, который работал с командой с октября 2023 года и был уволен сегодня утром.

Для Каннаваро это будет первый опыт работы в Серии А. Ранее обладатель Золотого мяча 2006 года в Италии работал только с «Беневенто» в Серии В в 2022 – 2023 годах.

Также 50-летний итальянец возглавлял «Гуанчжоу», «Тяньцзинь» и сборную Китая, а также нынешний клуб Криштиану Роналду, «Аль-Наср».

На данный момент «Удинезе» идет 17-м в турнирной таблице Серии А с 28 очками, опережая лишь по дополнительным показателям «Фрозиноне», который находится в зоне вылета.

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Удинезе Фабио Каннаваро отставка назначение тренера Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Удинезе
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