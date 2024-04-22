ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотого мяча возглавил Удинезе

«Удинезе» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды легендарного Фабио Каннаваро. На этой должности он заменил Габриэле Чоффи, который работал с командой с октября 2023 года и был уволен сегодня утром.

Для Каннаваро это будет первый опыт работы в Серии А. Ранее обладатель Золотого мяча 2006 года в Италии работал только с «Беневенто» в Серии В в 2022 – 2023 годах.

Также 50-летний итальянец возглавлял «Гуанчжоу», «Тяньцзинь» и сборную Китая, а также нынешний клуб Криштиану Роналду, «Аль-Наср».

На данный момент «Удинезе» идет 17-м в турнирной таблице Серии А с 28 очками, опережая лишь по дополнительным показателям «Фрозиноне», который находится в зоне вылета.