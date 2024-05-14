Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус

10 мая звездный французский форвард Килиан Мбаппе официально сообщил, что покинет столичный клуб Франции «ПСЖ» в конце сезона 2023/24. Скорее всего, Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

По информации Sky Sports, Мбаппе будет получать в «Реале» более низкую зарплату, чем в «ПСЖ». Француз подпишет пятилетний контракт с «Реалом» и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Однако отмечается, что Мбаппе получит большой подписной бонус – 150 миллионов евро.

В этом сезоне Мбаппе отыграл за «ПСЖ» во всех турнирах 47 матчей, забил 44 гола и отдал 10 ассистов.