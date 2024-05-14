Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Испания
14 мая 2024, 01:01 | Обновлено 14 мая 2024, 01:09
820
0

Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус

Килиан заявил об уходе из «ПСЖ»

14 мая 2024, 01:01 | Обновлено 14 мая 2024, 01:09
820
0
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

10 мая звездный французский форвард Килиан Мбаппе официально сообщил, что покинет столичный клуб Франции «ПСЖ» в конце сезона 2023/24. Скорее всего, Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

По информации Sky Sports, Мбаппе будет получать в «Реале» более низкую зарплату, чем в «ПСЖ». Француз подпишет пятилетний контракт с «Реалом» и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Однако отмечается, что Мбаппе получит большой подписной бонус – 150 миллионов евро.

В этом сезоне Мбаппе отыграл за «ПСЖ» во всех турнирах 47 матчей, забил 44 гола и отдал 10 ассистов.

По теме:
Топ-клубу Италии будет тяжело приобрести Довбика. Стала известна причина
Потенциальная замена Лунину? Реал подпишет голкипера Атлетико
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Реал Мадрид зарплаты Килиан Мбаппе ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги финансы
Дмитро Олійник Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
Футбол | 14 мая 2024, 01:11 0
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля

11–13 мая состоялись матчи 37-го тура чемпионата Англии 2023/24

Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Бокс | 13 мая 2024, 10:52 0
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»

Джордж напомнил Теофимо, что Василий дрался против него практически одной рукой

Леонид БУРЯК: «Моя мечта – чемпионство и третья звезда на эмблеме Динамо»
Футбол | 13.05.2024, 18:46
Леонид БУРЯК: «Моя мечта – чемпионство и третья звезда на эмблеме Динамо»
Леонид БУРЯК: «Моя мечта – чемпионство и третья звезда на эмблеме Динамо»
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Футбол | 13.05.2024, 07:01
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Футбол | 13.05.2024, 11:59
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
12.05.2024, 07:05 3
Бокс
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
12.05.2024, 07:11
Футбол
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
13.05.2024, 00:15 6
Футбол
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
12.05.2024, 11:25
Бокс
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 36
Футбол
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 3
Футбол
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
13.05.2024, 08:01 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем